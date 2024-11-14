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Город Взгляд изнутри. Посмотрите, как сейчас выглядит один из самых известных СИЗО России

Взгляд изнутри. Посмотрите, как сейчас выглядит один из самых известных СИЗО России

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1 комментарий

Бывший следственный изолятор Кресты в Петербурге пустует. Комплекс зданий будет продавать компания «ДОМ.РФ». Сейчас можно посмотреть, что из себя представляет пустующий бывший СИЗО снаружи и внутри.

Во многих камерах проржавели решетки на окнах, облезла краска на стенах. Тоже самое и в общих коридорах — все здесь просит ремонта. Из некоторых помещений открывается вид на Неву и Арсенальную набережную и улицу Комсомола.

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Начало торгов по продаже Крестов запланировано на 2024 год, «ДОМ.РФ» планирует реализовать СИЗО единым лотом. Стартовая цена пока не ясна. Предполагается, что здания продадут в собственность, а вот землю новый владелец будет арендовать. Действующее общежитие для сотрудников ФСИН в аукционе участвовать не будет.

Чем известен СИЗО Кресты, его историю и устройство читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии
2
Гость
5 минут
Даже психолога посадили, изверги.
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