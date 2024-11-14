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Происшествия Под Выборгом Mitsubishi врезался в дерево. Пострадали трое детей

Под Выборгом Mitsubishi врезался в дерево. Пострадали трое детей

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2 комментария

Внедорожник улетел в кювет в Выборгском районе Ленинградской области. В больнице трое братьев, младшему из которых два года. Об этом «Фонтанке» стало известно 14 ноября.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, авария случилась на 59-м километре автодороги Молодежное — Верхнее Черкасово накануне немногим позже полудня. По предварительным данным, 31-летняя женщина не справилась с управлением Mitsubishi Outlander на прямом участке дороги и съехала в кювет. Автомобиль врезался в дерево и опрокинулся.

По информации «Фонтанки», в машине ехала семья из Каменки: мать и трое детей — двух, пяти и восьми лет. Младшие сидели на заднем сиденье, старший — рядом с водителем. Все были в детских креслах и пристёгнуты.

Детей госпитализировали в состоянии средней степени тяжести с ушибами и травмами головы.

Полиция выясняет все обстоятельства аварии. Проверку контролирует прокуратура Ленобласти.

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Комментарии
2
Гость
55 минут
Мамаша уснула?
lynx78rus
27 минут
Как так можно, на прямо улететь в кювет на не скользкой дороге?
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