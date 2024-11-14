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Происшествия Момент ДТП с автобусом и «Ладой» в Колпино попал на видео

Момент ДТП с автобусом и «Ладой» в Колпино попал на видео

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39 комментариев

Трое пострадали в аварии в Колпино, где «Лада» влетела в поворачивающий налево автобус. Кадры с ДТП на Заводском проспекте 14 ноября оказались в распоряжении «Фонтанки».

Как писала «Фонтанка», всё произошло в 5:10 — не разъехались лазурный автобус, который следовал в парк, и легковой автомобиль. В тяжелом состоянии госпитализирован 23-летний водитель «Лады», состояние его попутчиков медики оценили как среднетяжелое.

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Комментарии
39
chip1
2 часа
Видно что тормозил отчаянно, но резина летний-лысый...
Cashmare
2 часа
красивое
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