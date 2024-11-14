Трое пострадали в ДТП с автобусом и «Ладой» в Колпино. Из машины слышали крики

«Лада» догнала лазурный автобус, ехавший в парк в Колпинском районе Петербурга 14 ноября. В больницу увезли троих, один из них в тяжёлом состоянии.

По данным «Фонтанки», в полицию об аварии на Заводском проспекте, 30, сообщили в начале шестого часа утра. Звонил житель одного из ближайших домов, услышавший крики из разбитой машины.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что ДТП случилось в 5:10. Не разъехались легковая и автобус, который следовал в парк. Медицинская помощь потребовалась тем, кто ехал в автомобиле. В тяжёлом состоянии госпитализирован 23-летний мужчина. Состояние двоих его попутчиков медики оценили как среднетяжёлое.