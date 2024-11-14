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Происшествия Трое пострадали в ДТП с автобусом и «Ладой» в Колпино. Из машины слышали крики

Трое пострадали в ДТП с автобусом и «Ладой» в Колпино. Из машины слышали крики

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5 комментариев

«Лада» догнала лазурный автобус, ехавший в парк в Колпинском районе Петербурга 14 ноября. В больницу увезли троих, один из них в тяжёлом состоянии.

По данным «Фонтанки», в полицию об аварии на Заводском проспекте, 30, сообщили в начале шестого часа утра. Звонил житель одного из ближайших домов, услышавший крики из разбитой машины.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что ДТП случилось в 5:10. Не разъехались легковая и автобус, который следовал в парк. Медицинская помощь потребовалась тем, кто ехал в автомобиле. В тяжёлом состоянии госпитализирован 23-летний мужчина. Состояние двоих его попутчиков медики оценили как среднетяжёлое.

По информации «Фонтанки», в аварию попал автобус «Вест-Сервиса». В компании уточнили, что легковая въехала в заднюю часть автобуса, который поворачивал налево и почти завершил манёвр.

Полиция выясняет все обстоятельства аварии.

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Комментарии
5
282838445
52 минуты
Об аварии в полицию сообщил житель одного из ближайших домов. А водитель автобуса не заметил аварии или по-русски не очень хорошо говорит?
Гость
1 час
Молодым нельзя давать водить отечественные автомобили. Высокий риск аварии.
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