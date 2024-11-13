«Богдан Петрович, суд вас очень ждет!» Лолите, отцу Децла и Титомиру могут напомнить, что такое привод в суд

О том, что может грозить за неявку свидетелей в суд, 13 ноября после дачи показаний Королёвой напоминает глава пресс-службы судов Дарья Лебедева. Кроме певицы ждали автора хита «Яблоки на снегу» Михаила Муромова и директора группы Олега Газманова Александра Толмацкого, он же отец Децла. Ответившая по телефону Муромова женщина потребовала прислать повестку бумажной почтой и тут же добавила, что никто за ней в отделение не пойдет.

«Гражданин Толмацкий начал с козырей: „А вы знаете, вообще, кто я?“ Тут, честно признаюсь, мне пришлось прибегнуть к помощи Сети, чтобы узнать, кому же такому мы звоним. Кстати, так Толмацкий ответил судье. Довожу до свидетеля, что судьи, на секундочку, указом Президента РФ назначаются, а вы, Александр Яковлевич, простите, кем? Если кратко, Толмацкий объяснил, что ему не до суда и долга. Он очень сильно занят!» — пишет Дарья Лебедева.

Наташа Королёва провела в суде примерно 20 минут. Она рассказала, что стрельба прервала ее с Игорем Николаевым выступление. Следов борьбы, запаха пороха и какой-либо суматохи спустя 20 минут после остановки концерта она за кулисами не видела. Определение порядка очередности выступлений она обозначила словами: «Звезда, которая светит ярче, диктует свои условия».

Королёву допрашивали по делу об убийстве Игоря Талькова на сводном концерте звезд эстрады в октябре 1991 года. Между концертным директором певицы Азизы Малаховым и директором Талькова Шляфманом завязался скандал из-за того, кто выйдет на сцену раньше — борьба шла за второе место, выступать ближе к концу представления считается престижнее. У Малахова при себе оказался пистолет. По версии следствия, во время потасовки Шляфман выхватил оружие у Малахова, целился в него, но случайно попал в Талькова. Певец умер на месте, пуля пробила сердце. Шляфман уехал в Израиль примерно через полгода после смерти артиста и с тех пор не возвращался. Он никогда не признавал вину.