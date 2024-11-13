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Наташа Королева дает показания
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Общество «Богдан Петрович, суд вас очень ждет!» Лолите, отцу Децла и Титомиру могут напомнить, что такое привод в суд

«Богдан Петрович, суд вас очень ждет!» Лолите, отцу Децла и Титомиру могут напомнить, что такое привод в суд

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9 комментариев

В суде по делу об убийстве Игоря Талькова ждут еще ряд «звездных» свидетелей. Нужной реакции пока удалось добиться только от Наташи Королёвой и ее бывшего супруга Игоря Николаева.

О том, что может грозить за неявку свидетелей в суд, 13 ноября после дачи показаний Королёвой напоминает глава пресс-службы судов Дарья Лебедева. Кроме певицы ждали автора хита «Яблоки на снегу» Михаила Муромова и директора группы Олега Газманова Александра Толмацкого, он же отец Децла. Ответившая по телефону Муромова женщина потребовала прислать повестку бумажной почтой и тут же добавила, что никто за ней в отделение не пойдет.

«Гражданин Толмацкий начал с козырей: „А вы знаете, вообще, кто я?“ Тут, честно признаюсь, мне пришлось прибегнуть к помощи Сети, чтобы узнать, кому же такому мы звоним. Кстати, так Толмацкий ответил судье. Довожу до свидетеля, что судьи, на секундочку, указом Президента РФ назначаются, а вы, Александр Яковлевич, простите, кем? Если кратко, Толмацкий объяснил, что ему не до суда и долга. Он очень сильно занят!» — пишет Дарья Лебедева.

Также суд ждет певицу Лолиту и Богдана Титомира, его телефон и вовсе выключен. А вот Игорь Николаев повестку получил и сам связался с судом.

Лебедева напомнила, что в случае неявки суд вправе оштрафовать свидетелей или подвергнуть их приводу — то есть принудительному доставлению в суд приставами.

«Привод, конечно, хорошо, но давайте все-таки, уважаемые селебрити, найдем в себе силы и зайдем в ту дверь. Она (дверь) находится по адресу: Санкт-Петербург, Съезжинская ул., д. 9/6», — напомнила глава пресс-службы.

Наташа Королёва провела в суде примерно 20 минут. Она рассказала, что стрельба прервала ее с Игорем Николаевым выступление. Следов борьбы, запаха пороха и какой-либо суматохи спустя 20 минут после остановки концерта она за кулисами не видела. Определение порядка очередности выступлений она обозначила словами: «Звезда, которая светит ярче, диктует свои условия».

Королёву допрашивали по делу об убийстве Игоря Талькова на сводном концерте звезд эстрады в октябре 1991 года. Между концертным директором певицы Азизы Малаховым и директором Талькова Шляфманом завязался скандал из-за того, кто выйдет на сцену раньше — борьба шла за второе место, выступать ближе к концу представления считается престижнее. У Малахова при себе оказался пистолет. По версии следствия, во время потасовки Шляфман выхватил оружие у Малахова, целился в него, но случайно попал в Талькова. Певец умер на месте, пуля пробила сердце. Шляфман уехал в Израиль примерно через полгода после смерти артиста и с тех пор не возвращался. Он никогда не признавал вину.

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Комментарии
9
Kit.
28 минут
Кто-то ещё помнит, что такое Децл?
AndrewBarsik
31 минута
Первый раз в жизни слышу, что суд проявляет инициативу и наступательность в вызове свидетелей. Обычно стороне, желающей допросить свидетеля, говорят : "Вам нужен - Вы и приводите". Такое впечатление, что задача - максимально привлечь внимание к этому, мало кому интересному процессу. Всё это наталкивает на конспирологические версии.
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