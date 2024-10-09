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Происшествия Петербургские следователи в Израиле допросили обвиняемого в убийстве Талькова

Петербургские следователи в Израиле допросили обвиняемого в убийстве Талькова

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Петербургские следователи в Израиле допросили бывшего концертного продюсера певца Игоря Талькова Валерия Шляфмана. Его обвиняют в убийстве Талькова и покушении на убийство охранника певицы Азизы Игоря Малахова.

Шляфман, который в России заочно арестован и находится в международном розыске, отрицает свою причастность к убийству 33-летней давности, пишет 9 октября 47News.

Новый виток расследования одного из самых загадочных убийств конца прошлого века начался в этом году. Как рассказывал в интервью «Фонтанке» следователь по особо важным делам Юрий Яшков, следствие было возобновлено в 2022 году после того, как на прием к Бастрыкину пришла вдова Игоря Талькова.

Уголовное дело слушается в суде. Шляфман уехал из России в 1992 году и с тех пор не возвращался. Обвинение ему также предъявили заочно. Потерпевшими по делу признаны вдова Талькова Татьяна и мать Малахова — сам он умер в 2016 году.

Подсудимый Валерий Шляфман был концертным директором музыканта всего несколько месяцев. Ходили разговоры, что Шляфман вел себя достаточно скандально и провоцировал конфликты. Драка, в которой погиб Тальков, началась из-за ссоры с охранником Азизы Игорем Малаховым — спорили, кто выйдет на сцену перед Газмановым, выступать ближе к концу считалось престижней.

Следствие полагает, что Шляфман воспользовался тем, что охранники Талькова держали вооруженного револьвером Малахова, и якобы выхватил оружие. Целился в охранника Азизы, но попал в Талькова. Музыкант умер от сочетанной раны в левую руку, левое легкое и сердце.

В основе обвинения Шляфмана несколько экспертиз — одна еще в 90-е выявила следы пороха на его рубашке, вторая, трассологическая, показала, что Малахов из его положения на полу не мог под таким углом стрелять в Талькова.

Подробнее о деле читайте в материале «Фонтанки».

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