Госдума приняла закон о штрафах за подделку документов для нелегальных мигрантов

Государственная дума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект о штрафах до 60 миллионов рублей за фальсификацию документов для организации нелегальной миграции. Об этом в среду, 13 ноября, сообщается в telegram-канале Госдумы.

В ГД утвердили закон, предусматривающий ужесточение штрафов за создание либо использование фальшивых документов в целях содействия нелегальной миграции. Для юридических лиц санкции составят от 5 до 10 миллионов рублей с изъятием средств изготовления поддельных бумаг. При повторном нарушении сумма штрафа вырастет от 10 до 60 миллионов рублей.

«Также законом увеличивается штраф за подделку документов, штампов, печатей или бланков, их использование, передачу или сбыт до 80 тысяч рублей, а за повторное правонарушение — до 200 тысяч рублей», — отмечают в сообщении.