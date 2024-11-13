Госдума приняла закон о штрафах за подделку документов для нелегальных мигрантов

Государственная дума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект о штрафах до 60 миллионов рублей за фальсификацию документов для организации нелегальной миграции. Об этом в среду, 13 ноября, сообщается в telegram-канале Госдумы.
В ГД утвердили закон, предусматривающий ужесточение штрафов за создание либо использование фальшивых документов в целях содействия нелегальной миграции. Для юридических лиц санкции составят от 5 до 10 миллионов рублей с изъятием средств изготовления поддельных бумаг. При повторном нарушении сумма штрафа вырастет от 10 до 60 миллионов рублей.
«Также законом увеличивается штраф за подделку документов, штампов, печатей или бланков, их использование, передачу или сбыт до 80 тысяч рублей, а за повторное правонарушение — до 200 тысяч рублей», — отмечают в сообщении.
Как отмечают в Госдуме, принятый закон позволит пресекать распространение поддельных бланков уведомлений о прибытии иностранных граждан, а это является одним из наиболее частых правонарушений в области организации нелегальной миграции.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о конфискации имущества за организацию незаконной миграции. Согласно сообщению спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, закон будет предусматривать изъятие денежных средств, имущества и ценностей, приобретенных в результате организации нелегальной миграции.
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