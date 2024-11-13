Школьником из Петербурга заинтересовались в ФСБ после того, как почитали его канал

Учащийся одной из школ Адмиралтейского района привлек к себе внимание сотрудников силовых структур. 13-летний подросток создал телеграм-канал, в котором высказывал намерения о совершении скулшуттинга.

В итоге оперативникам пришлось побеседовать с юношей. После разговора его передали в руки родителей. По данным «Фонтанки», школьник воспитывается в полной семье и на учетах не состоит. Не исключено, что подросток своими действиями пытался просто привлечь к себе внимание.