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Происшествия Школьником из Петербурга заинтересовались в ФСБ после того, как почитали его канал

Школьником из Петербурга заинтересовались в ФСБ после того, как почитали его канал

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18 комментариев

Учащийся одной из школ Адмиралтейского района привлек к себе внимание сотрудников силовых структур. 13-летний подросток создал телеграм-канал, в котором высказывал намерения о совершении скулшуттинга.

В УФСБ данное явление проигнорировать не смогли. Об этом «Фонтанке» стало известно 13 ноября.

В итоге оперативникам пришлось побеседовать с юношей. После разговора его передали в руки родителей. По данным «Фонтанки», школьник воспитывается в полной семье и на учетах не состоит. Не исключено, что подросток своими действиями пытался просто привлечь к себе внимание.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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Комментарии
18
гастарбайтер
2 часа
"скулшуттинг"... Что-то мне не нравится этот новый русский язык...
282222362
1 час
"скулшуттинг" - такое "иностранное явление", что русским языком не написать? Или так красивее и загадочнее звучит, непонятно, поэтому не так плохо. Вроде и закон о защите русского языка есть, а всё равно эта иностранщина лезет в тексты.
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