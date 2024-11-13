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Общество Букеровскую премию получила Саманта Харви за роман «Орбита». Его действие происходит на МКС

Букеровскую премию получила Саманта Харви за роман «Орбита». Его действие происходит на МКС

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1 комментарий

Британская писательница Саманта Харви получила Букеровскую премию за роман «Орбита», действие которого происходит на Международной космической станции.

Это самая продаваемая книга из списка номинантов в Великобритании, а также она превзошла по тиражам все три предыдущих лауреата Букеровской премии. Харви была объявлена ​​победительницей на церемонии в Олд Биллинсгейт в Лондоне и получит 50 000 фунтов стерлингов.

Председатель жюри Эдмунд де Ваал охарактеризовал «Орбита» как «книгу о раненом мире» и сказал, что все судьи признали ее «красоту и амбициозность» и похвалили ее «язык лиризма».

История объемом 136 страниц, которая является пятым романом Харви, охватывает один день из жизни шести астронавтов и космонавтов. За 24 часа они наблюдают 16 восходов и 16 закатов солнца над безмолвной голубой планетой, пролетая мимо континентов и сменяя времена года, любуясь ледниками и пустынями, вершинами гор и волнами океанов.

Это вторая самая короткая книга, получившая Букеровскую премию, и охватывающая самый короткий промежуток времени среди всех книг в шорт-листе. Самым коротким романом-победителем в истории премии стал роман Пенелопы Фицджеральд «Оффшор» 1979 года объемом 132 страницы.

Ранее Харви рассказывала, что она написала «Орбиту» во время череды карантинов. «Я писала о шести людях, запертых в консервной банке. Мне показалось, что в этом есть что-то общее с нашим опытом изоляции, с невозможностью сбежать друг от друга и также с невозможностью добраться до других людей», — говорила писательница.

На русский язык переведен роман Харви The Western Wind («Ветер западный»).

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Комментарии
1
Гость
2 минуты
Кто сверлил дырки в стенках МКС?
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