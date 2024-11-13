Букеровскую премию получила Саманта Харви за роман «Орбита». Его действие происходит на МКС

Британская писательница Саманта Харви получила Букеровскую премию за роман «Орбита», действие которого происходит на Международной космической станции.

Это самая продаваемая книга из списка номинантов в Великобритании, а также она превзошла по тиражам все три предыдущих лауреата Букеровской премии. Харви была объявлена ​​победительницей на церемонии в Олд Биллинсгейт в Лондоне и получит 50 000 фунтов стерлингов.

Председатель жюри Эдмунд де Ваал охарактеризовал «Орбита» как «книгу о раненом мире» и сказал, что все судьи признали ее «красоту и амбициозность» и похвалили ее «язык лиризма».

История объемом 136 страниц, которая является пятым романом Харви, охватывает один день из жизни шести астронавтов и космонавтов. За 24 часа они наблюдают 16 восходов и 16 закатов солнца над безмолвной голубой планетой, пролетая мимо континентов и сменяя времена года, любуясь ледниками и пустынями, вершинами гор и волнами океанов.

Это вторая самая короткая книга, получившая Букеровскую премию, и охватывающая самый короткий промежуток времени среди всех книг в шорт-листе. Самым коротким романом-победителем в истории премии стал роман Пенелопы Фицджеральд «Оффшор» 1979 года объемом 132 страницы.

Ранее Харви рассказывала, что она написала «Орбиту» во время череды карантинов. «Я писала о шести людях, запертых в консервной банке. Мне показалось, что в этом есть что-то общее с нашим опытом изоляции, с невозможностью сбежать друг от друга и также с невозможностью добраться до других людей», — говорила писательница.

На русский язык переведен роман Харви The Western Wind («Ветер западный»).