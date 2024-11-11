МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Петербурге. Его ждут ночью

Петербуржцев предупреждают об ухудшении погоды, которое ждут ночью и утром 12 ноября. Сложно будет водителям, а пешеходам оно может понравиться.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на синоптиков, ночью и утром в городе ожидается туман. Судя по прогнозам, местами видимость будет 500 метров и меньше.

В ночь на вторник синоптики обещают мокрый снег. Утром и днём возможен небольшой дождь со снегом. Кроме тумана петербуржцам стоит готовиться к гололедице.

Осадки обеспечит тёплый атмосферный фронт, который приближается с запада.