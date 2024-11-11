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Город МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Петербурге. Его ждут ночью

МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Петербурге. Его ждут ночью

6 347
2 комментария

Петербуржцев предупреждают об ухудшении погоды, которое ждут ночью и утром 12 ноября. Сложно будет водителям, а пешеходам оно может понравиться.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на синоптиков, ночью и утром в городе ожидается туман. Судя по прогнозам, местами видимость будет 500 метров и меньше.

В ночь на вторник синоптики обещают мокрый снег. Утром и днём возможен небольшой дождь со снегом. Кроме тумана петербуржцам стоит готовиться к гололедице.

Осадки обеспечит тёплый атмосферный фронт, который приближается с запада.

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Комментарии
3
Гость
1 час
Сыну начальника гидрометцентра исполнилось 32-35, на самом деле 28 лет, по ощущениям - 23 года. Местами - дочь.
Гость
2 часа
понял что "фронт приближается с запада"
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