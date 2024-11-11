Умер бард Дмитрий Сухарев — автор песни «Александра» из «Москва слезам не верит»

Ученый-биолог и бард Дмитрий Сухарев скончался на 95-м году жизни. О его смерти 11 ноября сообщил поэт Александр Правиков, а также барды Сергей и Татьяна Никитины в социальной сети «ВКонтакте».

«Понятно, что 94 года… мало кому столько удается и прожить, и написать. Но все же… Спасибо, Дмитрий Антонович, за многие любимые стихи и песни», — написал Правиков.

О причине смерти Сухарева не сообщается. Также пока неизвестно, где и когда пройдет прощание с бардом.

Дмитрий Сухарев (он же Дмитрий Сахаров) родился в 1930 году в Ташкенте. В 1973 году он получил степень доктора биологических наук, а с 1995 года стал членом Российской академии естественных наук.