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Общество Умер бард Дмитрий Сухарев — автор песни «Александра» из «Москва слезам не верит»

Умер бард Дмитрий Сухарев — автор песни «Александра» из «Москва слезам не верит»

3 305
7 комментариев

Ученый-биолог и бард Дмитрий Сухарев скончался на 95-м году жизни. О его смерти 11 ноября сообщил поэт Александр Правиков, а также барды Сергей и Татьяна Никитины в социальной сети «ВКонтакте».

«Понятно, что 94 года… мало кому столько удается и прожить, и написать. Но все же… Спасибо, Дмитрий Антонович, за многие любимые стихи и песни», — написал Правиков.

О причине смерти Сухарева не сообщается. Также пока неизвестно, где и когда пройдет прощание с бардом.

Дмитрий Сухарев (он же Дмитрий Сахаров) родился в 1930 году в Ташкенте. В 1973 году он получил степень доктора биологических наук, а с 1995 года стал членом Российской академии естественных наук.

Сухарев начал сочинять песни со студенческих лет, был одним из первых зачинателей авторской музыки на биологическом факультете МГУ. Бард является автором песни «Александра» из кинофильма «Москва слезам не верит», а также стихотворения «Окликни улицы Москвы», которое звучит в фильме «Про жену, мечту и ещё одну…».

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Дмитрий Сухарев Бард Смерть Александра Москва слезам не верит
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Комментарии
7
Vikilein
3 часа
Моя любимая "О, сладкий миг, когда старик..."
Barmaley_5e4d0211d3423
1 час
Уникальный автор и Человек. Очень, очень давно слушаю его песни, некоторые наизусть знаю, исполнял сам. Очень жаль. :-( Потеря для любителей авторской песни.
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