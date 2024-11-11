Мемы сбываются: экс-замглавы Минобороны Булгаков назвал предъявленное ему обвинение «страшной ошибкой»

Бывший заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков назвал предъявленные ему обвинения в особо крупном мошенничестве ошибкой и попросил отпустить его под домашний арест. Это произошло 11 ноября во время заседания о продлении срока ареста.
«Предъявленное обвинение — страшная ошибка, — заявил Булгаков. — Я прошу суд отпустить меня под домашний арест, условия которого обязуюсь соблюдать» (цитата по ТАСС).
Тем не менее Московский городской суд к просьбе Булгакова не прислушался и признал законным решение о продлении срока ареста и ему и двум другим обвиняемым по делу о мошенничестве — Герману Яковлеву и Геннадию Селезневу. Ранее Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей всем троим до 25 декабря.
Апелляционная жалоба в понедельник впервые прошла в открытом режиме. Все фигуранты продолжают настаивать на своей невиновности.
О задержании Булгакова стало известно 26 июля 2024 года. Отвечавший за материально-техническое обеспечение ведомства генерал подозревается в коррупции. «Фонтанка» подробно рассказывала, что известно об этом деле.
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