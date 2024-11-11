Мемы сбываются: экс-замглавы Минобороны Булгаков назвал предъявленное ему обвинение «страшной ошибкой»

Бывший заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков назвал предъявленные ему обвинения в особо крупном мошенничестве ошибкой и попросил отпустить его под домашний арест. Это произошло 11 ноября во время заседания о продлении срока ареста.

« Предъявленное обвинение — страшная ошибка , — заявил Булгаков. — Я прошу суд отпустить меня под домашний арест, условия которого обязуюсь соблюдать » ( цитата по ТАСС).

Тем не менее Московский городской суд к просьбе Булгакова не прислушался и признал законным решение о продлении срока ареста и ему и двум другим обвиняемым по делу о мошенничестве — Герману Яковлеву и Геннадию Селезневу. Ранее Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей всем троим до 25 декабря.