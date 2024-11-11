Безбилетник в поезде. В метро на видео попал пернатый пассажир

В петербургском метро заметили пернатого безбилетника. Синица залетела в вагон и ездила вместе с петербуржцами по разным станциям. Видео с птицей-путешественницей в понедельник, 11 ноября, поделился читатель «Фонтанки».

Бесстрашная синица могла залететь в метро, чтобы спрятаться от наступивших холодов. Но пернатый решил не ограничиваться одной станцией и добрался до поезда ради путешествий.

Видимо, в связи с тем, что мест в вагоне не осталось, маленький безбилетник сначала посидел на ботинке одного из пассажиров, разглядывая попутчиков. Когда ножки затекли, птица размяла их, попрыгав по полу, а потом и вовсе взлетела, перейдя с уровня людских ног на уровень голов. Кто-то даже попытался ее погладить.