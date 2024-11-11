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Общество Безбилетник в поезде. В метро на видео попал пернатый пассажир

Безбилетник в поезде. В метро на видео попал пернатый пассажир

2 716
11 комментариев

В петербургском метро заметили пернатого безбилетника. Синица залетела в вагон и ездила вместе с петербуржцами по разным станциям. Видео с птицей-путешественницей в понедельник, 11 ноября, поделился читатель «Фонтанки».

Бесстрашная синица могла залететь в метро, чтобы спрятаться от наступивших холодов. Но пернатый решил не ограничиваться одной станцией и добрался до поезда ради путешествий.

Видимо, в связи с тем, что мест в вагоне не осталось, маленький безбилетник сначала посидел на ботинке одного из пассажиров, разглядывая попутчиков. Когда ножки затекли, птица размяла их, попрыгав по полу, а потом и вовсе взлетела, перейдя с уровня людских ног на уровень голов. Кто-то даже попытался ее погладить.

Утомившись, синица присела на колени пассажира, а затем скрылась за ногами людей. Может быть, пернатый пассажир решил выйти из вагона и пересесть с фиолетовой ветки на другую — еще не изученную.

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Комментарии
11
NSE
2 часа
Раньше в городе полно было и синиц и снегирей, теперь, кроме помойных голубей, никого не увидишь. Это редкий случай.
264044681
2 часа
будем надеяться, что кроха найдет выход на поверхность, в метро ее точно ждет голодная смерть
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