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Власть Город Сергей Боярский уходит с поста главы петербургской «Единой России»

Сергей Боярский уходит с поста главы петербургской «Единой России»

9 998
33 комментария

На ближайшей конференции «Единой России» в Петербурге выберут нового секретаря регионального отделения партии. Депутат Государственной думы Сергей Боярский, занимавший этот пост три года, заявил, что намерен сложить полномочия.

«Перед нами тогда было поставлено множество задач. За этот непростой во всех смыслах период наша команда активно поработала — мы перенастроили работу районных отделений, перезапустили партпроекты, открыли общественное пространство, провели несколько непростых выборных кампаний, получив на них достойный результат», — написал Боярский в соцсетях 11 ноября.

До Боярского пост секретаря регионального отделения занимал спикер Заксобрания Вячеслав Макаров. После его ухода сменилась и организации партийной структуры: например, районные отделения «Единой России» стали подконтрольны не депутатам, а чиновникам — большинство районных руководителей партии работает в органах исполнительной власти.

Минувшим летом в федеральной «Единой России» сменился генеральный секретарь: место Андрея Турчака (он стал главой Алтая) занял Владимир Якушев (первый заместитель главы Совета Федерации).

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Комментарии
33
Koma2024
4 часа
Мансарды уже везде нахлобучены, можно уходить
282768225
4 часа
Скатертью дорога!
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