Еще не скоро. Когда ждать открытия границы с Финляндией?

Граница Финляндии с Россией может открыться не раньше конца февраля 2025 года. По данным 47news, очередное обсуждение такой возможности прошло в начале осени по линии российской погранслужбы и финской пограничной охраны.

Издание рассказывает, что на встрече прозвучал мотив. После закрытия в приграничных районах ухудшилась экономическая ситуация, недовольство в финском обществе нарастает: туристы из Петербурга и Ленобласти давали финансовый стимул, а сами финны активно ездили в РФ за бензином. Также упоминались проблемы гуманитарного характера: у множества семей сохраняются крепкие родственные связи, а очное общение практически прервано.

В ходе обсуждения, по данным 47news, финны признались, что погранохрана у них превратилась в элемент политической борьбы и поделать с этим пока ничего нельзя. Они продолжают настаивать на получении оперативной информации от РФ, но со своей стороны делают это неохотно.

Издание подчеркивает, что о желании открыть границу представители Финляндии упоминали на такой же майской встрече. Сейчас, как и тогда, твердой уверенности у них по-прежнему нет.

Также, по данным 47news, на осенней встрече затрагивалась и тема якобы привлечения россиянами к патрулированию границ диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич». Сообщалось, что из-за этого финны боятся обслуживать Сайменский канал.

«Финнов заверили — информация не соответствует действительности», — пишет издание.

Ограничения на границе России и Финляндии начались в ноябре 2023 года из-за так называемого «мигрантского кризиса». Постепенно закрывались все пункты пропуска, долгое время работал только самый северный из них — «Райа-Йоосеппи» — «Лотта». В конце ноября финны закрыли все КПП до 13 декабря. После истечения этого срока границу начали открывать, однако властям Суоми хватило суток, чтобы убедиться: наплыв мигрантов никуда не исчез. Поэтому 15 декабря финская граница официально закрылась.

В январе 2024 года глава МВД страны Мари Рантанен заявила, что Финляндия пока не будет открывать границу с Россией.

В начале ноября 2024-го финские СМИ допустили скорое открытие одного из пограничных пунктов.