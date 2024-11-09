Триколор на госномерах РФ до конца года станет обязательным

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что до конца 2024 года в ГОСТ будут внесены поправки, которые предусматривают обязательное наличие флага РФ на автомобильных госномерах. Об этом он сообщил у себя в телеграм-канале 9 ноября.

Хинштейн отметил, что инициатива «пришла из народа». С такой идеей к депутату обратился подписчик, после чего член Госдумы предложил ее МВД РФ.

В настоящее время технический комитет по стандартизации на базе ФКУ «НЦ БДД МВД России» работает над внесением в ГОСТ Р 50577–2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования» изменений, которые сделают триколор на российских автомобильных номерах обязательным. Об этом стало известно еще в апреле 2024 года в ответ на запрос Хинштейна.

По текущему законодательству, наличие триколора на госномере необязательно. Частные фирмы имеют право не размещать его под номером региона.

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