При взрыве газа в Пятигорске повреждены 22 квартиры

Взрыв газа в ставропольском Пятигорске повредил 22 квартиры в двух подъездах, 9 ноября уточнили в МЧС региона.

По данным ведомства, пострадали четыре человека. Один из них скончался по пути в больницу, один госпитализирован, еще двоих лечат амбулаторно. Пожар на площади 50 квадратных метров полностью ликвидирован.

Ранее «Фонтанка» сообщала , что утром в субботу на четвертом этаже многоквартирного дома в ЖК «Курортный» взорвался бытовой газ. На месте работали 50 спасателей и 19 единиц спецтехники.

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