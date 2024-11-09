В Пятигорске при взрыве бытового газа погиб человек. Зацепило несколько этажей

Бытовой газ взорвался в многоэтажном доме в Пятигорске Ставропольского края, 9 ноября сообщил в своем телеграм-канале глава города Дмитрий Ворошилов.

Инцидент произошел в ЖК «Курортный» по улице Тольятти. Пожар уже локализован, идет проливка, добавил он. И уточнил, что в результате взрыва один человек погиб, с ожогами в больницу доставлена женщина.

Ранее МЧС Ставропольского края сообщало, что пожарные ликвидировали открытое горение на площади 60 квадратных метров в жилом 9-этажном доме на 4-м этаже. Эвакуированы 10 человек. На месте работают 50 спасателей и 19 единиц спецтехники.