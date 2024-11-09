Мужчина вышел на ночную КАД и погиб под колёсами Great Wall

Смертельная авария произошла на петербургской кольцевой автодороге в Ломоносовском районе Ленобласти 9 ноября. Роковой для пешехода стала попытка перейти дорогу там, где нельзя.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, мужчина получил несовместимые с жизнью травмы на 82-м километре внутреннего кольца КАД около трёх часов ночи. По предварительным данным, он переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Ехавший во второй полосе 49-летний водитель Great Wall не смог избежать аварии.

Пешеход погиб на месте. Его личность устанавливают. В ведомстве уточняют, что на вид мужчине было около 30 лет.