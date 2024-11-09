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Происшествия Человеческие кости нашли под магазином на юго-западе Петербурга

Человеческие кости нашли под магазином на юго-западе Петербурга

7 677
8 комментариев

Пугающая находка прервала ремонт в здании в Красносельском районе Петербурга. Вскрыв пол, рабочие увидели человеческие останки. Об этом стало известно «Фонтанке» 9 ноября.

Экстренные службы на проспект Ветеранов, 147, вызвали накануне незадолго до шести часов вечера к зданию торгового комплекса, в котором находится универсам «Чайка». Судя по картам, магазин больше не работает. По предварительным данным, череп и кости нашли в подвальном помещении, когда демонтировали пол.

Останки увезли в морг. Экспертам предстоит выяснить причину смерти человека. Все обстоятельства устанавливает Следственный комитет.

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Комментарии
8
Гость
1 час
работал в этом магазине там полы бетонные и плитка метлахская толщиной 2 см не пойму как там оказались кости
Гость
2 часа
Эхо святых 90х? Надо у Вышенкова спросить кого там зарыли.
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