Человеческие кости нашли под магазином на юго-западе Петербурга

Пугающая находка прервала ремонт в здании в Красносельском районе Петербурга. Вскрыв пол, рабочие увидели человеческие останки. Об этом стало известно «Фонтанке» 9 ноября.

Экстренные службы на проспект Ветеранов, 147, вызвали накануне незадолго до шести часов вечера к зданию торгового комплекса, в котором находится универсам «Чайка». Судя по картам, магазин больше не работает. По предварительным данным, череп и кости нашли в подвальном помещении, когда демонтировали пол.

Останки увезли в морг. Экспертам предстоит выяснить причину смерти человека. Все обстоятельства устанавливает Следственный комитет.

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