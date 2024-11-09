На КАД в районе Шушар — авария с участием нескольких авто

Как сообщают очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис — ДТП и ЧП — Санкт-Петербург», на 66-м километре КАД, то есть у Московского шоссе в Шушарах, произошло столкновение нескольких автомобилей.

«Видимо, первый влетел в заградительный блок у ремонта, и его догнали остальные с разворотом», — предположил петербуржец, сообщивший об аварии.

На «Яндекс Картах» видна небольшая пробка из-за аварии на описанном участке КАД, в левом ряду, по направлению к Московскому шоссе.

Официальных данных о происшествии пока нет.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, как ДТП с участием двух автобусов и легкового автомобиля у Лахты парализовало Приморский проспект.