На КАД в районе Шушар — авария с участием нескольких авто

Как сообщают очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис — ДТП и ЧП — Санкт-Петербург», на 66-м километре КАД, то есть у Московского шоссе в Шушарах, произошло столкновение нескольких автомобилей.
«Видимо, первый влетел в заградительный блок у ремонта, и его догнали остальные с разворотом», — предположил петербуржец, сообщивший об аварии.
По словам очевидцев, количество столкнувшихся машин может достигать четырех-пяти штук.
На «Яндекс Картах» видна небольшая пробка из-за аварии на описанном участке КАД, в левом ряду, по направлению к Московскому шоссе.
Официальных данных о происшествии пока нет.
Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, как ДТП с участием двух автобусов и легкового автомобиля у Лахты парализовало Приморский проспект.
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