ДТП с участием двух автобусов и легкового автомобиля у Лахты парализовало Приморский проспект

Два автобуса и легковой автомобиль столкнулись 7 ноября в Приморском районе Петербурга на Лахтинском проспекте, 2, к. 1. Фотографиями с места аварии поделился паблик «Дорожный инспектор». На кадрах видно, что серьезно пострадал заказной автобус, у лазурного МАЗа разбита фара.

В полиции «Фонтанке» рассказали, что ровно в 18:00 на Лахтинском столкнулись автобусы «Ютонг», МАЗ и автомобиль «Джили». В результате ДТП пострадавших нет, а вот на Приморском проспекте, по данным сервиса «Яндекс.Карты», выросла внушительная плотная пробка.