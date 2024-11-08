Министрам ограничат материально-технические расходы. Кабмин предложил нормативы на телефоны и ноутбуки

Правительство планирует ввести фиксированные расходы на материально-техническое обеспечение министров и руководителей ведомств. Об этом 8 ноября сообщает «Интерфакс».

Регламентировать предлагается затраты на приобретение средств и услуг мобильной связи, планшетных компьютеров, ноутбуков, SIM-карт с услугой интернет-провайдера, служебного легкового автотранспорта и мебели.

Мобильный телефон министра не должен стоить дороже 26,8 тысячи рублей (а советникам министров и помощникам руководителей и вовсе не более 17,9 тысячи рублей), ноутбук — не более 130,3 тысячи рублей, ежемесячные расходы на связь не должны превышать 7,1 тысячи рублей (советникам и помощникам предлагают выделять не более 3,6 тысячи рублей).