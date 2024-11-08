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Власть Финансы Министрам ограничат материально-технические расходы. Кабмин предложил нормативы на телефоны и ноутбуки

Министрам ограничат материально-технические расходы. Кабмин предложил нормативы на телефоны и ноутбуки

468
4 комментария

Правительство планирует ввести фиксированные расходы на материально-техническое обеспечение министров и руководителей ведомств. Об этом 8 ноября сообщает «Интерфакс».

Регламентировать предлагается затраты на приобретение средств и услуг мобильной связи, планшетных компьютеров, ноутбуков, SIM-карт с услугой интернет-провайдера, служебного легкового автотранспорта и мебели.

Мобильный телефон министра не должен стоить дороже 26,8 тысячи рублей (а советникам министров и помощникам руководителей и вовсе не более 17,9 тысячи рублей), ноутбук — не более 130,3 тысячи рублей, ежемесячные расходы на связь не должны превышать 7,1 тысячи рублей (советникам и помощникам предлагают выделять не более 3,6 тысячи рублей).

Ранее нормативы затрат на технику не были предусмотрены для руководителей федеральных министерств и распространялись лишь на федеральных госслужащих и работников, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы.

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Комментарии
4
Слава России!
12 минут
понял, не больше 7000₽ чтобы не злоупотребляли звонками домой семье, международные звонки недешево...
Слава России!
13 минут
это что за тариф за 7000₽?
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