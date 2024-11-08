На севере Петербурга студент на «Мерседесе» решил поиграть в бандита и проиграл

Учащийся Электромашиностроительного колледжа получил протокол и уголовное дело после глупой выходки на севере Петербурга. Юноша на своей странице грезил о «тонированном „Мерсе“» и «люстрах на хвосте».

Как стало известно «Фонтанке» 8 ноября, накануне вечером по номеру 112 позвонил водитель лазурного автобуса под номером 180. Он рассказал, что около семи часов у дома 1 по улице Симонова неизвестный на автомобиле «Мерседес Бенц» выстрелил из пистолета в окно кабины и уехал. Стекло ЛиАЗа в результате разбилось.