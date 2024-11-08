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Происшествия На севере Петербурга студент на «Мерседесе» решил поиграть в бандита и проиграл

На севере Петербурга студент на «Мерседесе» решил поиграть в бандита и проиграл

3 889
7 комментариев

Учащийся Электромашиностроительного колледжа получил протокол и уголовное дело после глупой выходки на севере Петербурга. Юноша на своей странице грезил о «тонированном „Мерсе“» и «люстрах на хвосте».

Как стало известно «Фонтанке» 8 ноября, накануне вечером по номеру 112 позвонил водитель лазурного автобуса под номером 180. Он рассказал, что около семи часов у дома 1 по улице Симонова неизвестный на автомобиле «Мерседес Бенц» выстрелил из пистолета в окно кабины и уехал. Стекло ЛиАЗа в результате разбилось.

Буквально через час владелец автомобиля сам явился в отдел полиции. 18-летний юноша дал признательные показания и сдал свой пневматический пистолет, из которого выстрелил в автобус. На нарушителя оформили протокол о мелком хулиганстве, после чего добавили уголовное дело. Учащийся колледжа помещен в камеру.

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Комментарии
7
Гость
33 минуты
Отечественный будущий неспециалист по-бандитски напал на трудящегося водителя. Этот юноша не из числа ли среднеазиатских нацистов, о которых здесь упоминают некоторые комментаторы? 🤨
Гость
51 минута
Постоянно цитирую главу МИД России в таких случаях.
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