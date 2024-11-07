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Происшествия «Если не я, то кто?» Певец Данко стал добровольцем «Барс-Крым»

«Если не я, то кто?» Певец Данко стал добровольцем «Барс-Крым»

2 013
12 комментариев

Певец Александр Фадеев, более известный в России под творческим псевдонимом Данко, вступил в добровольческое подразделение «Барс-Крым». Об этом 7 ноября сообщила глава Ялты Янина Павленко.

Музыкант живет в Ялте уже шесть лет. «Если не я, то кто?» — так прокомментировал он свое решение. По словам Фадеева, каждый мужчина должен защищать то место, где живет его семья.

Отряды «Барс-Крым» формируются в прибрежных городах полуострова по инициативе главы республики. Основная цель добровольцев — исключить возможность проникновения диверсионных групп.

Александр Фадеев родился в Москве, танцевал в Большом театре, в 1990–2000 годы участвовал в основных репертуарных спектаклях. В это же время он начал карьеру певца. Псевдоним Данко для него придумал продюсер Леонид Гуткин. Главным хитом Данко стали песни «Малыш» и «Московская ночь».

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Комментарии
12
Вася Петров
1 час
Он может с семьей и своим "Малышом" переехать на мусорной полигон. Чтобы его защищать. А то как-то решил защищать место, куда переехал после того как его отжали у других.
Рострелли
3 минуты
Хз, кто такой этот певец - болерун, но флаг ему в руки. Ловить в Ялте диверсантов - дело опасное. Особенно летом на пляже. Там можно такое поймать!
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