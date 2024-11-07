В Благовещенске требуют отменить показ рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда»

В петиции активистов говорится, что постановка рок-оперы в Благовещенске воспринимается ими как «бесовский шабаш», который прикрывается коммерческими интересами и «культурой». Прокуратура города заявила о начале проверки. В городской администрации подчеркнули, что контроль над концертной деятельностью не входит в их обязанности. При этом мэрия отправила директору концертной площадки письмо с рекомендацией тщательнее составлять концертные программы, чтобы избежать потенциального общественного резонанса. В письме также отметили, что стоит избегать тех постановок, которые могут быть связаны с «деструктивной» идеологией.

Рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда» дебютировала на Бродвее в 1971 году. Роль Иисуса сыграл Ян Гиллан, вокалист группы Deep Purple. В 1973 году вышел фильм по мотивам оперы, снятый режиссером Норманом Джуисоном, который был номинирован на премию «Оскар».

Напомним, в 2016 году Министерство культуры Омской области объяснило сворачивание спектакля «Иисус Христос — суперзвезда» его невостребованностью в городе — на постановку было продано 42 билета. Оперу петербургского театра «Иисус Христос — суперзвезда» на гастролях в Омске, по мнению главы государства, «закрыли» не патриоты. «Два месяца продавали, продали 46 билетов, поэтому устроители добровольно отказались от спектакля. А то, что эта сфера очень тонкая и нам нужен постоянный диалог с обществом, я с вами согласен», — отмечал Путин.