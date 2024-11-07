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Город На заводе в Шушарах прокомментировали приостановку производства китайских телевизоров

На заводе в Шушарах прокомментировали приостановку производства китайских телевизоров

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28 комментариев

Приостановка производства на заводе TPV CIS в Шушарах носит временный характер и связана с проблемами платежей на межгосударственном уровне, 7 ноября ситуацию «Фонтанке» пояснила директор по производству Ирина Лиманская.

— Мы временно приостановились, да. По причине проблем с платежами на межгосударственном уровне: мы не можем платить нашим зарубежным поставщикам за комплектующие, нам не из чего производить телевизоры. Мы надеемся, что правительство сможет решить эту проблему, и мы возобновим производство. Когда это может произойти? У меня нет предположений, только надежды. Любой простой в производстве всегда очень плох, сейчас мы не можем дать какой-либо оценки, — отметила Лиманская.

Ранее «Фонтанка» писала, что завод по производству телевизоров ООО «ТИ ПИ ВИ СИ-АЙ-ЭС» остановил работу в конце октября.

Петербургский завод китайского производителя электроники TPV Technology был запущен в Шушарах в 2011 году. за минувший, 2023-й год, компания отчиталась о чистой прибыли в 157,5 миллиона рублей при выручке в 6,2 миллиарда.

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Комментарии
28
Cashmare
2 часа
так мантуров же всё импортозаместил
ДЕД
2 часа
А чегось свои не производим?
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