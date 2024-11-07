«Ъ»: в Шушарах закрылся завод по производству китайских телевизоров

Завод гонконгской компании TPV Technology, расположенный в Шушарах (территория Петербурга), в конце октября остановил работу, пишет 7 ноября «Коммерсантъ».

Прекратился выпуск телевизоров Sony, Philips, Sharp и других брендов. По словам источников издания, причиной остановки стала угроза вторичных санкций (санкционное давление на китайскую компанию со стороны регуляторов США и ЕС), а также проблемы с оплатой компонентов через Китай. TPV Technology, по мнению источников, решила не рисковать, учитывая, что российский рынок для неё не основной.

В сервисном отделе подтвердили факт остановки производства. В российском офисе на запрос «Ъ» не ответили.

По оценке экспертов, освободившееся место на рынке займут китайские TCL, Hisense и Haier.

«Фонтанка» писала, что китайский контрактный сборщик электроники TPV Technology открыл завод по производству ЖК-телевизоров под брендом Philips на арендованных у AKM-Logistics складских площадях в Шушарах в 2011 году. Объем инвестиций в проект оценивался в 21 млн долларов.