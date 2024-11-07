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Общество В петербургском баре появилась картонная фигура Дональда Трампа. Ее поставил американец

В петербургском баре появилась картонная фигура Дональда Трампа. Ее поставил американец

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14 комментариев

В баре на Петроградской стороне в среду, 6 ноября, появилась картонная фигура Дональда Трампа. Ее установил уроженец Чикаго Джейсон Уильямс, который открыл заведение летом нынешнего года.

По словам американца, желающие смогут сфотографироваться с образом будущего 47-го президента США.

Прошедшим летом 31-летний Джейсон Уильямс рассказывал «Фонтанке», что надеется на победу Трампа.

«Кажется, что Трамп реально хочет дружить с Россией, а Джо Байден чья-то марионетка. После выборов, надеюсь, отношения между нашими странами начнут улучшаться», — говорил американец нашему корреспонденту.

Выборы президента США прошли 5 ноября. По последним данным, у Дональда Трампа 295 голосов выборщиков, у Камалы Харрис — 226. Пороговое значение — 270. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон объявил Трампа избранным президентом США, сам Трамп назвал себя 47-м главой Белого дома. Кроме того, он сказал: «Я не собираюсь развязывать войны, я намерен их остановить». Что ещё он сказал в своей речи после выборов, читайте на «Фонтанке». Подробнее о выборах президента США также читайте на «Фонтанке». После завершения выборов пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль отслеживает всю информацию и анализирует заявления и будет делать выводы на основании слов и первых конкретных шагов.

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Комментарии
14
NSE
2 часа
Надо фигуру пупкина поставить, чтобы метать туда дротики или еще чего.
Entrenador2005
2 часа
Помню, как владелец бара из фильма "Дрожь земли" установил у себя огрызок мутанта-гробоида и предлагал всем с ним сфотографироваться за 5 долларов. Этот наверно на 10 потянет.
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