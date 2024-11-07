В петербургском баре появилась картонная фигура Дональда Трампа. Ее поставил американец

В баре на Петроградской стороне в среду, 6 ноября, появилась картонная фигура Дональда Трампа. Ее установил уроженец Чикаго Джейсон Уильямс, который открыл заведение летом нынешнего года.



По словам американца, желающие смогут сфотографироваться с образом будущего 47-го президента США.

Источник: Предоставлено «Фонтанке»







Прошедшим летом 31-летний Джейсон Уильямс рассказывал «Фонтанке», что надеется на победу Трампа.

«Кажется, что Трамп реально хочет дружить с Россией, а Джо Байден чья-то марионетка. После выборов, надеюсь, отношения между нашими странами начнут улучшаться», — говорил американец нашему корреспонденту.