В петербургском баре появилась картонная фигура Дональда Трампа. Ее поставил американец

В баре на Петроградской стороне в среду, 6 ноября, появилась картонная фигура Дональда Трампа. Ее установил уроженец Чикаго Джейсон Уильямс, который открыл заведение летом нынешнего года.
По словам американца, желающие смогут сфотографироваться с образом будущего 47-го президента США.
Прошедшим летом 31-летний Джейсон Уильямс рассказывал «Фонтанке», что надеется на победу Трампа.
«Кажется, что Трамп реально хочет дружить с Россией, а Джо Байден чья-то марионетка. После выборов, надеюсь, отношения между нашими странами начнут улучшаться», — говорил американец нашему корреспонденту.
Выборы президента США прошли 5 ноября. По последним данным, у Дональда Трампа 295 голосов выборщиков, у Камалы Харрис — 226. Пороговое значение — 270. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон объявил Трампа избранным президентом США, сам Трамп назвал себя 47-м главой Белого дома. Кроме того, он сказал: «Я не собираюсь развязывать войны, я намерен их остановить». Что ещё он сказал в своей речи после выборов, читайте на «Фонтанке». Подробнее о выборах президента США также читайте на «Фонтанке». После завершения выборов пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль отслеживает всю информацию и анализирует заявления и будет делать выводы на основании слов и первых конкретных шагов.
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