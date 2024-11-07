Бывший глава Коми стал первым замначальника управления Минобороны

Чиновнику 66 лет. До назначения на должность главы Коми Уйба два месяца был заместителем министра здравоохранения РФ. С 2004 по 2020 годы руководил Федеральным медико-биологическим агентством. Позже он стал врио главы Республики Коми, сменив на посту Сергея Гапликова. Он занял должность 2 апреля 2020 года по указу президента РФ Владимира Путина, но официально вступил в нее 23 сентября после выборов, в результате которых за него проголосовали 73,16 % избирателей.

По данным ТАСС, за время работы Уйбы на посту главы Республики Коми валовой региональный продукт региона увеличился в 1,6 раза — с 612,136 млрд рублей в 2020 году до 975,701 млрд рублей к 2022 году. Безработица снизилась на 2,5 процентных пункта — с 7,8 % в 2020-м до 5,3 % в 2023 году. Средняя зарплата за этот период выросла на 35,28 %, составив 76,811 тыс. рублей в 2023-м против 56,780 тыс. рублей в 2020-м.