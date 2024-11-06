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Афиша Plus Кино Режиссер фильма «Айта» Степан Бурнашев снимает в Малайзии триллер «Пентхаус»

Режиссер фильма «Айта» Степан Бурнашев снимает в Малайзии триллер «Пентхаус»

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Издание Deadline 5 ноября рассказало о новой работе Степана Бурнашева — режиссера фильма «Айта», лишенного прокатного удостоверения в России, несмотря на поддержку коллег и общественности. Якутский кинематографист сейчас работает над картиной «Пентхаус», которую снимает в Куала-Лумпуре.

Главную роль в фильме сыграет якутская актриса Ирина Михайлова («Нуучча», «Наша зима»), главную мужскую — Содзи Араи («Дорога в тысячу ли», «Кобра Каи»). По сценарию в пентхаус в малайской столице приезжает из США молодая пара. Там женщина начинает слышать странные звуки и видеть призрак, теряя связь с реальностью. Муж объясняет видения супруги послеродовой депрессией и усталостью, однако та начинает подозревать, что ее супруг замешан в происходящем и что-то скрывает.

Интересно, что корни сценария фильма — в реальных событиях: Бурнашев с Михайловой (они муж и жена) поехали в Малайзию на деловую встречу после фестиваля в Пусане и актриса стала слышать по ночам странные голоса, мужские и женские, будто кто-то ходил по кухне и гостиной. И тогда они придумали сделать это основой нового фильма.

Степан Бурнашев рассказал, что фильм — еще и о детских травмах, которые могут влиять на дальнейшую жизнь людей и на их отношения. А рассказываемая ими вымышленная история объединяет множество языков, культур и традиций.

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