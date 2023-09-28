Режиссер фильма «Айта» высказался о запрете своей картины в кино и на онлайн-сервисах

Режиссер фильма «Айта» Степан Бурнашев 28 сентября опубликовал в своем телеграм-канале пост, в котором рассказал, как переживает ситуацию с отзывом прокатного удостоверения у своей картины и предписанием Роскомнадзора убрать ленту из онлайн-видеосервисов ввиду «деструктивной информации, противоречащей принципам единства народов России». «Грустно и абсурдно», — оценил произошедшее режиссер. Он объяснил, что, если смотреть картину внимательно, в ней не найти ни одного отрицательного персонажа, а одна из рассматриваемых проблем — как раз «огульное обвинение всего и вся, основанное на неподтвержденной информации».



Режиссер рассказал, что столкнулся с этой проблемой и в жизни — как раз в ситуации с этим фильмом: в Интернете появились предположения, что сюжет основан на реальных событиях 2018 года, когда в изнасиловании женщины обвинили киргизского мигранта. Бурнашев объяснил, что историю для фильма «Айта» он узнал еще до этих событий, в 2015-м году, а обвинители «осознанно разжигают межнациональную рознь».



«Несмотря на сложившуюся ситуацию, я всё еще верю в людей. Я верю, что мы умеем анализировать, думать, общаться», — написал он.

