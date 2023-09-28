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    Кино

    Режиссер фильма «Айта» высказался о запрете своей картины в кино и на онлайн-сервисах

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    11 комментариев

    Режиссер фильма «Айта» Степан Бурнашев 28 сентября опубликовал в своем телеграм-канале пост, в котором рассказал, как переживает ситуацию с отзывом прокатного удостоверения у своей картины и предписанием Роскомнадзора убрать ленту из онлайн-видеосервисов ввиду «деструктивной информации, противоречащей принципам единства народов России».

    «Грустно и абсурдно», — оценил произошедшее режиссер. Он объяснил, что, если смотреть картину внимательно, в ней не найти ни одного отрицательного персонажа, а одна из рассматриваемых проблем — как раз «огульное обвинение всего и вся, основанное на неподтвержденной информации».

    Режиссер рассказал, что столкнулся с этой проблемой и в жизни — как раз в ситуации с этим фильмом: в Интернете появились предположения, что сюжет основан на реальных событиях 2018 года, когда в изнасиловании женщины обвинили киргизского мигранта. Бурнашев объяснил, что историю для фильма «Айта» он узнал еще до этих событий, в 2015-м году, а обвинители «осознанно разжигают межнациональную рознь».

    «Несмотря на сложившуюся ситуацию, я всё еще верю в людей. Я верю, что мы умеем анализировать, думать, общаться», — написал он.

    Режиссер подчеркнул, что после произошедшего он не будет «плакаться в подушку» и не перестанет снимать.

    «В жизни бывают более значимые трагедии и потери. Я и дальше буду снимать кино, творить у себя в стране. Я здесь живу, здесь растут мои дети, это мой дом», — заключил он.

    Напомним, об отзыве прокатного удостоверения у фильма «Айта» стало известно 27 сентября — соответствующие изменения были зафиксированы в реестре на сайте Министерства культуры. До этого за режиссера вступились глава Якутии Айсен Николаев, режиссер Александр Сокуров, блогер BadComedian и другие представители киноиндустрии.

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    Комментарии 11

    AndrewBarsik28 Сен 2023 в 15:35
    Надо режиссёра фильма "Айта" назначить министром культуры России, а Мединскому приказать чистить ему ботинки.
    +3−1
    Гость28 Сен 2023 в 15:30
    - Что за фильм смотришь?

    - "Не могу сказать "Прощай!"

    - Про логопедов что ли?
    +0−0
    Гость28 Сен 2023 в 15:29
    ГЛАВНАЯ
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    Анекдоты про кино и кинотеатры
    22 ноября 2021 00:00
    Анекдоты про кино и кинотеатры
    Фото: Мартинович Катерина
    ***

    Младший брат сказал, что смотрел вчера фильм, где один чел сказал другому: мол, пойдем, выпьем кваску, а потом отшлепал его плеткой. Я думаю : шо за садо-мазо он смотрит? Оказалось — "Неуловимые мстители"...
    +0−0
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