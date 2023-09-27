Фильм «Айта», за который вступались Сокуров и BadComedian, лишили прокатного удостоверения

Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у якутского фильма «Айта» режиссера Степана Бурнашева. В реестре на сайте ведомства сказано, что это было сделано «в соответствии с приказом от 25.09.2023 №2734». На изменения в реестре первыми обратили внимание «Ведомости».
Изначально прокатное удостоверение на показ в кинотеатрах было выдано картине замминистра культуры Ольгой Яриловой 10 февраля 2022 года. Однако в сентябре 2023 года, уже после того, как картина успешно прошла в российском кинопрокате, ее запретил к распространению на онлайн-видеосервисах Роскомнадзор. Против таких действий надзорного органа выступили члены киносообщества — а блогер BadComedian был забанен в соцсетах РКН за вопрос в комментариях во «ВКонтакте».
Именно тот факт, что Минкульт прокатное удостоверение ленте выдал, разобравшись в сути фильма, — в отличие от Роскомнадзора, увидевшего в ленте «деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России», — отмечал Александр Сокуров, защищая ленту. Мастер тогда предупредил об опасности для молодого российского кино, которую составляют подобные запретительные действия, и аргументировал свои слова тем, что картину смотрел, но не нашел в ней ничего того, что было поставлено создателям ленты в вину.
Точно так же в защиту фильма (а также другой якутской ленты, которой прокатное удостоверение изначально не давали, — «Кандидат») накануне выступил глава Якутии Айсен Николаев.
По сценарию фильма «Айта», героиня пытается совершить самоубийство, и в ее кармане находят записку «Афоня, я тебя ненавижу!» Поначалу местные жители (дело происходит в Якутии) думают на «чужого» — русского полицейского и чуть было не устраивают над ним расправу. Однако потом выясняется, что говорилось о якутском школьнике из соседнего поселка.