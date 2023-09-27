Фильм «Айта», за который вступались Сокуров и BadComedian, лишили прокатного удостоверения

Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у якутского фильма «Айта» режиссера Степана Бурнашева. В реестре на сайте ведомства сказано, что это было сделано «в соответствии с приказом от 25.09.2023 №2734». На изменения в реестре первыми обратили внимание «Ведомости».



Изначально прокатное удостоверение на показ в кинотеатрах было выдано картине замминистра культуры Ольгой Яриловой 10 февраля 2022 года. Однако в сентябре 2023 года, уже после того, как картина успешно прошла в российском кинопрокате, ее запретил к распространению на онлайн-видеосервисах Роскомнадзор. Против таких действий надзорного органа выступили члены киносообщества — а блогер BadComedian был забанен в соцсетах РКН за вопрос в комментариях во «ВКонтакте».

