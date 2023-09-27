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    Кино

    Фильм «Айта», за который вступались Сокуров и BadComedian, лишили прокатного удостоверения

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    24 комментария

    Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у якутского фильма «Айта» режиссера Степана Бурнашева. В реестре на сайте ведомства сказано, что это было сделано «в соответствии с приказом от 25.09.2023 №2734». На изменения в реестре первыми обратили внимание «Ведомости».

    Изначально прокатное удостоверение на показ в кинотеатрах было выдано картине замминистра культуры Ольгой Яриловой 10 февраля 2022 года. Однако в сентябре 2023 года, уже после того, как картина успешно прошла в российском кинопрокате, ее запретил к распространению на онлайн-видеосервисах Роскомнадзор. Против таких действий надзорного органа выступили члены киносообщества — а блогер BadComedian был забанен в соцсетах РКН за вопрос в комментариях во «ВКонтакте».

    Именно тот факт, что Минкульт прокатное удостоверение ленте выдал, разобравшись в сути фильма, — в отличие от Роскомнадзора, увидевшего в ленте «деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России», — отмечал Александр Сокуров, защищая ленту. Мастер тогда предупредил об опасности для молодого российского кино, которую составляют подобные запретительные действия, и аргументировал свои слова тем, что картину смотрел, но не нашел в ней ничего того, что было поставлено создателям ленты в вину.

    Точно так же в защиту фильма (а также другой якутской ленты, которой прокатное удостоверение изначально не давали, — «Кандидат») накануне выступил глава Якутии Айсен Николаев.

    По сценарию фильма «Айта», героиня пытается совершить самоубийство, и в ее кармане находят записку «Афоня, я тебя ненавижу!» Поначалу местные жители (дело происходит в Якутии) думают на «чужого» — русского полицейского и чуть было не устраивают над ним расправу. Однако потом выясняется, что говорилось о якутском школьнике из соседнего поселка.

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    Якутское киноФильмКинопрокатМинкульт
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    Комментарии 24

    26294062127 Сен 2023 в 16:38
    В то же время совсем недавно шел фильм Каха, где девушку изнасиловали по приколу. Ничего не разрушал, видимо
    +0−0
    Гость27 Сен 2023 в 16:34
    А, например, фильм такого рода, как "Чучело" сейчас бы тоже запретили за "деструктивную информацию, противоречащую принципам воспитания российских школьников"?
    +0−0
    Гость27 Сен 2023 в 16:27
    Двое в постели:
    — Милый, поделись со мной своей самой сокровенной фантазией!
    — Хочу иметь три бензоколонки, сдавать их в аренду и не работать!
    +0−0
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