Не нужен Коксаки турецкий, своего хватает. Роспотребнадзор ищет в Турции источник распространения вируса в России

Источник: Огнев Михаил / «Фонтанка.ру»







Роспотребнадзор запустил «горячую линию» в регионах России в связи со случаями заболевания энтеровирусной инфекцией российских граждан в Турции. И просит заболевших сообщить на горячую линию время пребывания в стране, состояние здоровья и названия отеля, туроператора, страховой компании.

Впрочем, когда «Фонтанка» позвонила на горячую линию федеральной службы, ничего этого не спросили. Зато зачитали информацию из медсправочника о способах передачи вируса Коксаки и о симптомах заболевания.

СМИ ранее рассказывали о якобы вспышке неизвестного вируса на турецком курорте в Белеке. Дети и взрослые болеют с высокой температурой, местные врачи ставят диагноз «острая инфекция, неуточнённая». Похоже, повторяется история 2017 года: большинство россиян узнали о существовании вируса Коксаки только когда случилась вспышка заболеваемости среди российских туристов, отдыхавших в Турции. С тех пор в разных регионах страны каждый сезон появляются сообщения о поражении этим вирусом детей. 4 октября Роспотребнадзор анонсировал контроль за организацией утренних фильтров в школах и детских садах в регионах страны после массовых сообщений о случаях заражения вирусом Коксаки.

В петербургском Роспотребнадзоре на вопрос, сколько зарегистрировано заболевших, ответили: «Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу сообщает, что на текущий момент в городе не зарегистрировано случаев заболевания вирусом Коксаки».

Как болеют с Коксаки в Петербурге

Отличить турецкого Коксаки от российского можно только если в «истории болезни» есть данные о пребывании в Турции. Никуда за пределы страны не выезжали? Значит ваш вирус местный.

В сентябре, когда дети собираются в своих коллективах — школах и детских садах, начинается рост заражения разными инфекциями. В том числе энтеровирусом Коксаки. В первый месяц учебного года с подозрением на заболевания, вызванные этим вирусом, в ДГБ №5 им. Филатова поступили 10 детей. Коксаки нашли только у одного. Как объяснили «Фонтанке» в больнице, родители обращаются к врачу чаще всего, когда у ребенка появляется сыпь, то есть пик болезни миновал. И дети лечатся амбулаторно.

Ассистент кафедры инфекционных заболеваний СПбГПМУ, врач-инфекционист Анна Назарова рассказала «Фонтанке», что первые случаи заболевания регистрировались уже в июне, дальше — больше, в августе традиционно начинается сезон энтеровирусных болезней. Всего в 1-м инфекционном отделении Педиатрического университета с начала июля вылечили 43 ребенка. Поступают и с местными Коксаки и с привозными. Госпитализируют в основном малышей — в отличие от подростков у них болезнь протекает тяжелее.

«Основные показания для госпитализации — лихорадка, герпангина (высыпания - экзантемы в ротоглотке). У кого-то есть проявления со стороны кишечника - жидкий стул, бывает однократная рвота. И сочетание разных форм: есть герпангина с экзантемой плюс кишечные проявления. Или синдром интоксикации с лихорадкой», - рассказала инфекционист.

Петербургские врачи объясняли «Фонтанке»: Коксаки «живет» в северных широтах, как правило, до зимы. И да, чем больше отпускников едет на юг, тем больше вируса у нас. Там он живет всюду в окружающей среде, в том числе в воде. Южная инфекция приезжает к нам с морских курортов и обживается надолго, передаваясь от человека к человеку.

Справка: В статистике Роспотребнадзора Коксаки отдельно не фигурирует, он включается в общую группу «энтеровирусы». По сути это болезнь грязных рук. Однако у него есть не только фекально-оральный (сходил в туалет, не помыл руки и распространил инфекцию через предметы, которые трогал), но и воздушно-капельный путь передачи. В воде, на поверхности предметов, продуктов может жить месяцами. О живучести вируса говорит и то, что он не умирает при замораживании, обработке 70-процентым спиртом, в кислом желудочном соке чувствует себя как рыба в воде. Зато его мгновенно убивает кипяток и солнечный свет (ультрафиолет). Он инактивируется также дезинфицирующими средствами с хлором и раствором формальдегида.



Как проявляется заражение вирусом Коксаки у детей

«Мы видим детей, нуждающихся в стационарной помощи, когда болезнь, вызванная вирусом Коксаки, протекает тяжело. Они жалуются на головную и мышечную боли, озноб, потерю аппетита, высокая температура может держаться на уровне 39–40 градусов и плохо поддается жаропонижающим препаратам. Все это говорит о синдроме интоксикации.

Проблема с диагностикой в том, что вирус Коксаки может очень по-разному проявляться. Диагноз можно поставить по клиническим симптомам: сыпь на ладошках ребенка и стопах, афты (специфические образования во рту и на горле). С одной стороны, когда поражаются кожа и слизистые, значит это легкая форма заболевания, сейчас, к счастью, распространяется именно она. С другой — из-за вируса может пострадать центральная нервная система — развивается менингит, энцефалит или менингоэнцефалит, это тяжелая форма, с ней можно попасть в отделение реанимации и интенсивной терапии», — говорит Анна Назарова.

С какими болезнями путают Коксаки

Коксаки родители могут спутать с ОРВИ, например, и вообще не обращаться к врачу, если проявления не пугают. У подростков часто максимальным «неудобством» может оказаться слабо выраженная сыпь — на ступнях и ладонях, которая быстро самостоятельно проходит. Они и значения ей не придают, тем самым, становятся распространителями вируса.

Бригада скорой может доставить зараженного Коксаки с предварительным диагнозом «скарлатина», «корь», «краснуха», «псевдотуберкулез», при которых высыпания похожи на Коксаки.

Когда вирус Коксаки бывает очень опасен

Поражение ЦНС при Коксаки (менингит или энцефалит) — вовсе не осложнение болезни, а другая ее форма, она и начинается по-другому: сразу — тяжело. Анна Назарова объясняет: «Температура резко поднимается до 38–39, а то и 40 градусов, возникает головная боль, рвота, состояние может усугубляться — вплоть до нарушения сознания, судорог. То есть болезнь сразу развивается как серозный менингит.

Считается, что форма заболевания (легкая или тяжелая) зависит и оттого, сколько возбудителя попало в организм и от иммунитета ребенка — способен ли он эффективно встать на защиту. И конечно, от типа энтеровируса. Серозными менингитами, вызванными вирусом Коксаки, страдают чаще дети с серьезными хроническими болезнями, например сердца, легких, почек. Или страдающие заболеваниями желудочно-кишечного тракта».

Как страдают взрослые

Марина Дессау, заведующая отделением инфекционных и паразитарных заболеваний Городской поликлиники № 122 рассказала, что взрослым пережить болезнь, вызванную вирусом Коксаки сложнее: «Поэтому они обращаются к инфекционисту чаще детей, если заболевают: их сильно обсыпает некрасивыми волдырями — они возникают на коленях, локтях, но больше всего страдают ладони и ступни. Причем все эти места с сыпью болят, а потом еще и шелушатся, когда патологический процесс утихает. Неприятно, конечно, но тяжелых последствий, к счастью, не бывает, да и заражаются они реже. Тяжелая форма Коксаки с менингитом или энцефалитом — редкая история, даже ротовирусы провоцируют их чаще, и в основном у детей».

По словам Марины Дессау, на сезон в обычной районной поликлинике на одного инфекциониста приходится 20–25 человек, у которых выявляется вирус Коксаки. Но с ярко выраженными проявлениями меньше — 10–15.

Лечение при заражении вирусом Коксаки — только симптоматическое. Врачи напоминают — при вирусных заболеваниях антибиотики бесполезны.

Справка: Известно около 30 серовирусов Коксаки. В зависимости от заражения тем или иным подтипом, отличаются симптомы болезни. Как сообщает Роспотребнадзор, самые распространенные из них — лихорадка, головные и мышечные боли, боль в горле, боль в животе, тошнота, диарея и рвота. Возможна только высокая температура, без других проявлений. Гриппоподобная форма проявляется как любое ОРВИ. Вирус называют «рука-нога-рот» (серотипы А5, А9, А10, А16, В1, В3), потому что при заражении часто возникают болезненные пузырьки во рту, горле, на руках и ногах. Коксаки А (23 типа) вызывают герпетическую ангину — лихорадочное заболевание с высыпаниями в горле, сопровождающимися болью и першением. Коксаки В (6 типов) проявляется головными болями, болями в животе, лихорадкой, при этом развивается воспаление сердечной мышцы и печени. Болезнь может не отпускать до 20 дней.