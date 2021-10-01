Коксаки прибыл в Петербург вместе с отпускниками. Проверьте стопы и ладошки у ваших детей

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О вирусе Коксаки большинство населения страны узнало в августе 2017 года, когда случилась вспышка заболеваемости среди российских туристов, отдыхавших в Турции. Понятно, что они привезли его на родину и вирус продолжал распространяться в основном в детских коллективах — садах и школах. Потом было относительное затишье, в прошлом году, когда распространение всех инфекций резко сократилось, в том числе потому что немногие могли выехать в отпуск на юга, и вируса Коксаки стало меньше. Сегодня в разных регионах страны то и дело появляются сообщения о поражении этим вирусом детей.



Петербургский Роспотребнадзор в статистике заболеваемости, связанной с энтеровирусной инфекцией, отдельно вирус Коксаки не выделяет: энтеровирусов много, а проявляются они похоже. Как сообщила пресс-служба Роспотребнадзора «Фонтанке», в 2020 году было зарегистрировано 118 случаев заболевания, в 2021-м за 8 месяцев — 129. В их число входит и тяжелая форма болезни, которую они способны вызвать, — серозный менингит: в 2020-м заболели 13 человек, за 8 месяцев 2021-го — 8.

Энтеровирус, как и любой возбудитель болезни грязных рук, передается контактным путем — легко и быстро. Однако если с менингитом — очень опасным заболеванием — в статистических данных можно не сомневаться, то с легкой формой сложнее: болеть болеют, но Коксаки как бы ни при чем.

Как перепутать ОРВИ с болезнью, вызванной вирусом Коксаки

На прошлой неделе в клинику СПбГПМУ скорая помощь доставила 10-месячного малыша, которому родители в течение всего дня не могли никакими препаратами сбить температуру под 40. Это был первый день болезни, и, кроме красного горла, никаких других симптомов. Но уже на следующее утро, то есть через сутки с момента заболевания, врачи стационара обнаружили афтозные элементы на слизистой полости рта и скудную, бледную сыпь на ногах. ПЦР-исследование подтвердило их подозрение: причина болезни — энтеровирус Коксаки. Где такой маленький ребенок мог им заразиться? Выяснилось, что в семье есть старшие дети, один из них и принес его из сада. Причем у него самого заболевание протекало с немного покрасневшим горлом и температурой чуть выше 37. И если бы самый младший не заболел, все думали бы, что у старшего — банальное ОРВИ.



Вообще, врачи говорят, что самые «опасные» с точки зрения распространения энтеровирусной инфекции (не только Коксаки) — подростки, потому что они часто переносят заболевание вообще без симптомов или высыпания у них скудные, бледные, на которые не обращают внимания и они проходят сами по себе.

Марина Дессау, заведующая отделением инфекционных и паразитарных заболеваний Городской поликлиники № 122 рассказала: «У детей часто это заболевание путают с ангиной, ОРВИ и родители не обращаются к врачу, если его проявления ребенка сильно не беспокоят. Взрослым пережить его сложнее и они обращаются к инфекционисту чаще детей: их сильно обсыпает некрасивыми волдырями — они возникают на коленях, локтях, но больше всего страдают ладони и ступни. Причем все эти места с сыпью болят, а потом еще и шелушатся, когда патологический процесс утихает. Неприятно, конечно, но тяжелых последствий, к счастью, не бывает, да и заражаются они реже. Тяжелая форма Коксаки с менингитом или энцефалитом — редкая история, даже ротовирусы провоцируют их чаще, и в основном у детей».



По словам Марины Дессау, на сезон в обычной районной поликлинике на одного инфекциониста приходится 20–25 человек. Но с ярко выраженными проявлениями меньше — 10–15.

Почему Коксаки недолго живет на севере

Как рассказали «Фонтанке» петербургские врачи, Коксаки проводит время у нас, как правило, до глубокой осени. И в этом году заболеваний, с ним связанных, будет больше, чем в прошлом: в 2020-м из-за коронавирусных ограничений россияне редко выезжали на южные курорты, в этом отпуск на море был более доступным. А чем больше отпускников едет на юг, тем больше вируса у нас: эта южная инфекция доставляется в Петербург в основном с морских курортов. Причем если там она живет в окружающей среде, то в наших северных широтах может существовать только кочуя от человека к человеку, а когда этот путь передачи пресекается, то и заболеваемость сходит на нет, потому что в окружающей среде ему холодно. Но, к счастью, до того уровня заболеваемости, что мы пережили в 2017 году — далеко, говорят врачи.



Если болезнь протекает легко, опасаться менингита не стоит

Анна Назарова, ассистент кафедры инфекционных заболеваний СПбГПМУ, объяснила «Фонтанке», как проявляется Коксаки у детей:

— Поскольку к нам таких пациентов доставляет скорая помощь, это значит, что болезнь нельзя назвать легко протекающей. Дети жалуются на головную и мышечную боли, озноб, потерю аппетита, высокая температура может держаться на уровне 39–40 градусов и плохо поддается жаропонижающим препаратам. Все это говорит о синдроме интоксикации. Проблема с диагностикой этого заболевания в том, что вирус Коксаки может очень по-разному проявляться. С одной стороны, этот диагноз можно поставить по клиническим проявлениям: сыпь на ладошках ребенка, стопах, афты (специфические образования во рту и на горле). С другой — из-за вируса может пострадать центральная нервная система — развивается менингит, энцефалит или менингоэнцефалит, это тяжелая форма, с ней можно попасть в отделение реанимации и интенсивной терапии. Когда поражаются кожа и слизистые, значит это легкая форма заболевания, сейчас, к счастью, распространяется именно она. Если у ребенка появилась сыпь на стопах и ладошках, это вовсе не значит, что болезнь может перетечь в ее грозную форму — менингит или энцефалит. Поражение ЦНС при Коксаки — вовсе не осложнение болезни, а другая ее форма, она и начинается по-другому: сразу — тяжело. Температура резко поднимается до 38–39, а то и 40 градусов, возникает головная боль, рвота, состояние может усугубляться — вплоть до нарушения сознания, судорог. То есть болезнь сразу развивается как серозный менингит. Считается, что форма заболевания (легкая или тяжелая) зависит и оттого, сколько возбудителя попало в организм и от иммунитета ребенка — способна ли она эффективно встать на защиту. И конечно, от типа энтеровируса. Серозными менингитами, вызванными вирусом Коксаки, страдают чаще дети с серьезными хроническими заболеваниями, например сердца, легких, почек. Или страдающие заболеваниями желудочно-кишечного тракта.



Где теряются пациенты, не попадающие в статистику

Традиционно в СПбГПМУ направляют детей с такими инфекциями, как скарлатина, корь, краснуха, псевдотуберкулез, начало которых похоже на Коксаки. Родители, испуганные высокой температурой ребенка и сыпью, вызывают скорую помощь, а ей трудно очень быстро определить, какая из детских инфекций поразила ребенка. Бригада ставит предварительный диагноз, например «скарлатина под вопросом» и доставляет пациента в стационар.

А там обязательно проводится дифференциальная диагностика. Именно поэтому в официальную статистику попадают в основном пациенты стационаров. В ней нет ни тех, кто переносит ее на дому, ни тех, кто лечится в частных клиниках. Но только в Педиатрический университет за сезон попадало в разные годы от 100 до 150 человек.

Сейчас в Петербурге самый разгар заболеваемости, вызванной вирусом Коксаки — он обычно начинается в августе и длится до октября, а то и до ноября. Поэтому врачи предупреждают родителей своих пациентов: эту болезнь грязных рук сложно предупредить, но можно заметить на раннем этапе. И не допустить ее распространения. Нужно просто быть внимательнее к своим детям.



Ирина Багликова, «Фонтанка.ру»

