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Общество Покинуть страну и оставить ребенка отцу. Петербурженка дважды вышла замуж за дипломата из Индии и теперь не может развестись

Покинуть страну и оставить ребенка отцу. Петербурженка дважды вышла замуж за дипломата из Индии и теперь не может развестись

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Петербурженка через суд пытается добиться развода с гражданином Индии — иначе ей придется уехать из страны и оставить бывшему мужу ребенка. Историей неслучившегося двойного развода поделилась руководитель пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева 5 октября.

В 2007 году в посольстве Индии в Москве заключили брак между Марией и гражданином Индии Абхаем, через пару недель пара расписалась в Дворце бракосочетания №4. Некоторое время семья жила в России, после чего несколько раз переезжала — «в связи с дипломатической деятельностью ответчика», отмечает Дарья Лебедева. Последние несколько лет пара уже с ребенком жила в Индии. В 2022 году в отношениях начался разлад — в ноябре заочным решением мирового судьи второй брак — тот самый, заключенный в петербургском ЗАГСе, расторгли. А в марте 2024 года решение было отменено.

В итоге Мария и Абхай все еще женаты. Петербурженка настаивает на том, что муж хотел расторгнуть второй брак, потому что не хочет проходить через более сложную процедуру развода в Индии, где вопросы опеки над ребенком и общего имущества решаются одновременно с расторжением брака. Судам в родной стране мужчина планирует предоставить решение о расторжении брака, заключенного в российском ЗАГСе.

Мария объясняет решение выйти замуж дважды – в посольстве и в петербургском дворце бракосочетания – тем, что “любила и действовала в соответствии с тем, что говорил муж”. О правилах заключения брака с иностранным гражданином она не знала. Как утверждает петербурженка, теперь ее супруг пытается добиться того, чтобы ей не продлили семейную визу. Тогда Мария должна будет незамедлительно покинуть Индию, при этом вывезти ребенка из страны она не сможет.

Всего за 2023 год районные суды Петербурга зарегистрировали 78 заявлений о призании брака недействительными. Из них удовлетворили всего 19. Как отмечают в объединенной пресс-службе судов, чаще всего девушки выходят замуж за деньги и тем самым помогают иностранным гражданам получить разрешение на проживание в России. Платят за такой фиктивный брак от 10 до 50 тысяч рублей.

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Суд Дипломат Индия Развод Петербург Дарья Лебедева
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