Разбогатела на 2 млрд после развода. Татьяна Ким вошла в рейтинг богатейших людей мира

Татьяна Ким заняла 381-е место в рейтинге самых богатых людей мира по версии Bloomberg по состоянию на 5 ноября. Среди россиян основательница Wildberries оказалась на 21-м месте.

С начала года состояние Татьяны Ким выросло на 2,13 млрд долларов — до 7,63 млрд. Большую часть активов Татьяны, по данным Bloomberg, составляет ее доля в Wildberries. Сам маркетплейс Bloomberg называет крупнейшим российским онлайн-ретейлером с оборотом в 27,8 млрд рублей, по данным на 2023 год.

Всего в рейтинге 25 россиян. В их числе президент холдинга «Интеррос» Владимир Потанин (57-е место, 31,9 млрд долларов), миллиардер Владимир Лисин (63-е место, 28,6 млрд долларов), нефтяной магнат Вагит Алекперов (66-е место, 27,3 млрд долларов), предприниматель Алексей Мордашов (72-е место, 25,7 млрд долларов) и председатель правления «Новатэк» Леонид Михельсон (75-е место, 25,2 млрд долларов).

Тройку лидеров рейтинга Bloomberg составили Илон Маск (258 млрд долларов), Джефф Безос (218 млрд долларов) и Марк Цукерберг (199 млрд долларов).

В июле Владислав Бакальчук обратился к Рамзану Кадырову с просьбой вернуть жену и бизнес и заявил о рейдерском захвате Wildberries. В ответ Татьяна подчеркнула, что она не «кавказская пленница», спасать ее ни от кого не нужно, а с мужем они разводятся. 30 июля Савеловский районный суд Москвы зарегистрировал иск Татьяны о расторжении брака и разделе имущества.

Позже основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что ее супруг Владислав Бакальчук попытался отобрать у нее компанию еще в 2017 году, когда она была в декрете. Уже в этом году сторона Владислава снова попыталась отстранить ее от управления бизнесом. Татьяна заявила, что были попытки «увезти куда-то и заставить силой переписать бизнес». Теперь Владислав, как утверждает Татьяна, обратился к «каким-то структурам». С этим она связывает попытки «пробраться» на склад в Шушарах и стрельбу около офиса Wildberries в Москве.