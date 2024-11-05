«За прошедшее время я сделал всё». Глава Республики Коми объявил об отставке

Глава Республики Коми Владимир Уйба заявил об уходе в отставку, написав об этом в своем Telegram-канале во вторник, 5 ноября. По словам чиновника, он перейдет на федеральную должность.

«Сейчас наш президент доверил мне новый фронт работы на федеральном уровне. Для меня это новый вызов и огромная ответственность», — сказал Уйба.

В видеообращении к жителям региона Владимир Уйба рассказал о достижениях на посту главы региона с апреля 2020 года и до сегодняшнего дня. По его словам, за это время активно строились школы, детские сады, дороги, а также развивалось здравоохранение.

«За прошедшее время я сделал всё, чтобы оправдать доверие президента и жителей республики. Мы с командой правительства и главами муниципалитетов приложили все силы, чтобы сделать вашу жизнь лучше и комфортнее. Сделано очень много», — подчеркнул Уйба.