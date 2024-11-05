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Власть «За прошедшее время я сделал всё». Глава Республики Коми объявил об отставке

«За прошедшее время я сделал всё». Глава Республики Коми объявил об отставке

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7 комментариев

Глава Республики Коми Владимир Уйба заявил об уходе в отставку, написав об этом в своем Telegram-канале во вторник, 5 ноября. По словам чиновника, он перейдет на федеральную должность.

«Сейчас наш президент доверил мне новый фронт работы на федеральном уровне. Для меня это новый вызов и огромная ответственность», — сказал Уйба. 

В видеообращении к жителям региона Владимир Уйба рассказал о достижениях на посту главы региона с апреля 2020 года и до сегодняшнего дня. По его словам, за это время активно строились школы, детские сады, дороги, а также развивалось здравоохранение. 

«За прошедшее время я сделал всё, чтобы оправдать доверие президента и жителей республики. Мы с командой правительства и главами муниципалитетов приложили все силы, чтобы сделать вашу жизнь лучше и комфортнее. Сделано очень много», — подчеркнул Уйба. 

Чиновнику 66 лет. До назначения на должность главы Коми в 2020 году Уйба два месяца был замминистра здравоохранения РФ. А с 2004 по 2020 годы руководил Федеральным медико-биологическим агентством.

Накануне стало известно об отставке еще двух глав регионов: губернатора Тамбовской области Максима Егорова и губернатора Ростовской области Василия Голубева.

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Комментарии
7
Антишерсть
41 минута
А обыски у него тоже были накануне?
Отец Родной
34 минуты
Все очень резко засобиралась домой, на лазурные берега, в Ниццы и Монако,
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