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Власть Город В петербургском парламенте появился новый депутат. Избирком утвердил замену Вишневскому*

В петербургском парламенте появился новый депутат. Избирком утвердил замену Вишневскому*

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16 комментариев

Санкт-Петербургская избирательная комиссия утвердила передачу мандата Бориса Вишневского* следующему по списку кандидату — Ольге Штанниковой. Она уже завтра примет участие в заседании Заксобрания.

Во время обсуждения вопроса председатель избирательной комиссии Максим Мейксин потребовал от коллег упоминать, что Борис Вишневский является иностранным агентом.

Напомним, что Вишневский* сдал мандат на прошлой неделе. По новому закону иностранный агент не имеет права быть депутатом — он должен был прекратить полномочия до 10 ноября.

Вишневский* избрался в Заксобрание Петербурга по списку партии «Яблоко». Следующей в списке была Ольга Штанникова. До этого она возглавляла аппарат уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге и работала помощником во фракции «Яблоко» в петербургском парламенте.

*Признан Минюстом иностранным агентом.

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Комментарии
16
Гость
48 минут
А если я голосовал за Вишневского Бориса- я пособник иноагента?
Игoрь
12 минут
Обещанного пришлось ждать три года - как в пословице (чуть больше получилось)
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