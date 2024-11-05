В петербургском парламенте появился новый депутат. Избирком утвердил замену Вишневскому*

Санкт-Петербургская избирательная комиссия утвердила передачу мандата Бориса Вишневского* следующему по списку кандидату — Ольге Штанниковой. Она уже завтра примет участие в заседании Заксобрания.
Во время обсуждения вопроса председатель избирательной комиссии Максим Мейксин потребовал от коллег упоминать, что Борис Вишневский является иностранным агентом.
Напомним, что Вишневский* сдал мандат на прошлой неделе. По новому закону иностранный агент не имеет права быть депутатом — он должен был прекратить полномочия до 10 ноября.
Вишневский* избрался в Заксобрание Петербурга по списку партии «Яблоко». Следующей в списке была Ольга Штанникова. До этого она возглавляла аппарат уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге и работала помощником во фракции «Яблоко» в петербургском парламенте.
*Признан Минюстом иностранным агентом.
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