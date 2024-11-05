Мужчина заживо сжег жену после ссоры в подмосковном общежитии. У него своя версия

В подмосковном Ногинске местного жителя заподозрили в убийстве супруги. Облитая бензином женщина заживо сгорела после конфликта с мужем. Об этом 5 ноября сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета по области.

Ссора вспыхнула 3 ноября в помещении общежития. По данным следствия, после криков мужчина облил жену бензином, а затем поджег. Пострадавшую с ожогами по всему телу экстренно доставили в реанимацию, но спасти ее не удалось. В это время прибывшие правоохранители задержали ее супруга. Уголовное дело возбудили по факту убийства, совершенного с особой жестокостью (105 УК).