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Происшествия Мужчина заживо сжег жену после ссоры в подмосковном общежитии. У него своя версия

Мужчина заживо сжег жену после ссоры в подмосковном общежитии. У него своя версия

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В подмосковном Ногинске местного жителя заподозрили в убийстве супруги. Облитая бензином женщина заживо сгорела после конфликта с мужем. Об этом 5 ноября сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета по области.

Ссора вспыхнула 3 ноября в помещении общежития. По данным следствия, после криков мужчина облил жену бензином, а затем поджег. Пострадавшую с ожогами по всему телу экстренно доставили в реанимацию, но спасти ее не удалось. В это время прибывшие правоохранители задержали ее супруга. Уголовное дело возбудили по факту убийства, совершенного с особой жестокостью (105 УК).

Как пишет MSK1, вдовец уверяет полицию, что причиной огня стала зажженная сигарета, с которой его супруга уснула.

В Ленобласти три года назад из-за ссоры между супругами погибли попугаи — сгорели заживо. Так мужчина решил отомстить жене, захотевшей развестись.

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Пожар Сгорел заживо Подмосковье Семейный конфликт Убийство
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