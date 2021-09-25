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Обиженный супруг сжёг заживо попугаев жены под Петербургом. Акт агрессии стал уголовным делом

Мужчина поджёг попугаев из-за обиды на жену под Петербургом

В Ленобласти возбудили уголовное дело после сожжения двух попугаев. Так супруг решил отомстить жене, захотевшей развестись.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 25 сентября, в отношении 36-летнего мужчины полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).

По версии следствия, 5 сентября в деревне Марьино Гатчинского района супруги, находящиеся в стадии развода, крупно поссорились. Муж схватил жидкость для розжига, облил ею клетку с двумя попугаями и поджег. Обе птицы погибли.

Суд отправил агрессора под домашний арест.

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Комментарии (1)

Pilat
Интересная закономерность.
Все эти персонажи -бешенные ревнивцы, обладают полным отсутствием эмпатии.
Для них самое главное - собственный эгоизм и его удовлетворение.
Поэтому они способны на жесткость в отношении тех, кто им не может дать в табло. Даже не просто способны, они обязательно так поступят.
Но бабы, как раз очень ценят, когда их так обожают, не понимая, что это чудовище.
Жаль за сожжение попугаев ему светит только штраф.
Может быть на нарах его бы научили эмпатии.
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