Обиженный супруг сжёг заживо попугаев жены под Петербургом. Акт агрессии стал уголовным делом

В Ленобласти возбудили уголовное дело после сожжения двух попугаев. Так супруг решил отомстить жене, захотевшей развестись.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 25 сентября, в отношении 36-летнего мужчины полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).



По версии следствия, 5 сентября в деревне Марьино Гатчинского района супруги, находящиеся в стадии развода, крупно поссорились. Муж схватил жидкость для розжига, облил ею клетку с двумя попугаями и поджег. Обе птицы погибли.

