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Происшествия Петербурженке во время наращивания ресниц налили в глаз клей

Петербурженке во время наращивания ресниц налили в глаз клей

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Жительница Петербурга получила химический ожог глаза во время наращивания ресниц. Обошлось без серьезных повреждений.

Как стало известно «Фонтанке», к медикам женщина решила обратиться 4 ноября, спустя примерно сутки после того, как она побывала в салоне красоты.

Врачи зафиксировали химический ожог глаза 1–2 степени. Пациентку отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

Процедуру жительнице Пушкина делали в довольно популярном местном салоне красоты. Нарастить ресницы в нем стоит минимум 2300 рублей.

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Косметология Наращивание ресниц
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