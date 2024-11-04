Петербурженке во время наращивания ресниц налили в глаз клей

Жительница Петербурга получила химический ожог глаза во время наращивания ресниц. Обошлось без серьезных повреждений.
Как стало известно «Фонтанке», к медикам женщина решила обратиться 4 ноября, спустя примерно сутки после того, как она побывала в салоне красоты.
Врачи зафиксировали химический ожог глаза 1–2 степени. Пациентку отпустили домой в удовлетворительном состоянии.
Процедуру жительнице Пушкина делали в довольно популярном местном салоне красоты. Нарастить ресницы в нем стоит минимум 2300 рублей.
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