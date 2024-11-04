Петербурженке во время наращивания ресниц налили в глаз клей

Жительница Петербурга получила химический ожог глаза во время наращивания ресниц. Обошлось без серьезных повреждений.

Как стало известно «Фонтанке», к медикам женщина решила обратиться 4 ноября, спустя примерно сутки после того, как она побывала в салоне красоты.