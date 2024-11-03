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Происшествия Тело офицера-разведчика, воевавшего в Сирии и на СВО, нашли в водах Карелии

Тело офицера-разведчика, воевавшего в Сирии и на СВО, нашли в водах Карелии

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На озере Сегозеро найдено тело 37-летнего Андрея Ткаченко — офицера-разведчика из Ленобласти, прошедшего службу в Сирии в составе ЧВК «Вагнер» и воевавшего в зоне СВО. О его гибели 3 ноября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Республике Карелия.

Как ранее писала «Фонтанка», офицер с тремя орденами пропал в ледяных водах Карелии в конце октября. Близкие до последнего не теряли надежды найти его живым. Его супруга сообщила 47news, что поиски велись силами троих спасателей и одного водолаза.

Юлия рассказала, что ее муж много лет отдал службе родине — участвовал в нескольких военных кампаниях, недавно вернулся с СВО. В Карелии он оказался вместе с другом, у которого дом на озере Сегозеро. Мужчины планировали рыбачить до 1 ноября. Утром 28 октября они загрузились в лодку, друг Андрея взял с собой восьмилетнего сына. Внезапно начался шторм, и в 400 метрах от берега судно перевернулось — до ближайшего острова доплыл только ребенок. Тело отца позже прибило к берегу, а офицер пропал.

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