В водах Карелии ищут офицера-разведчика, воевавшего в Сирии и на СВО

Юлия и Андрей Ткаченко Источник: предоставлено Юлией Ткаченко







Офицер с тремя орденами пропал в ледяных водах Карелии в конце октября. Близкие не теряют надежды найти его живым, несмотря на то, что с момента исчезновения прошло несколько дней. Портал 47news 2 ноября пообщался с супругой участника боевых действий.

По словам Юлии Ткаченко, на данный момент поиски ее 37-летнего мужа Андрея протекают очень вяло. «Кажется, к этому относятся так, что, мол, рыбаки каждый месяц тонут. Из Петрозаводска отправили одну машину, в ней трое спасателей и один водолаз. Погружался он, насколько знаю, один раз вчера. Потому что на глубине был найден некий крупный предмет. Но это оказался камень», — рассказала жительница Ленобласти.

Юлия отметила, что ее муж много лет отдал службе Родине: Андрей участвовал в нескольких военных кампаниях, недавно вернулся с СВО. 37-летний мужчина поехал в Карелию на рыбалку с приятелем — у него дом на Сегозере. Отдыхать и ловить рыбу мужчины планировали до 1 ноября. Утром 28 октября они загрузились в лодку, друг Андрея взял с собой восьмилетнего сына. Внезапно начался шторм, и в 400 метрах от берега судно перевернулось. До ближайшего острова доплыл только ребенок. Тело его отца позже прибило к берегу, а Андрей пропал.

Сейчас, кроме спасателей и водолаза, мужчину ищут трое друзей семьи, волонтеры «Доброспаса» и несколько неравнодушных местных жителей. Никакие средства для поиска пропавшего с воздуха МЧС не привлекло. По словам Юлии, для этого нужен официальный запрос от МЧС.

«Надежда, что Андрей жив, все равно остается. Если бы что-то случилось, например, в лесу, я бы не сомневалась, что он продержится и месяц, и дольше. У него очень большой опыт выживания», — отметила супруга пропавшего жителя Ленобласти.

На СВО Андрей Ткаченко ушел добровольно в ноябре 2022 года. Со слов жены, старший лейтенант служил в диверсионно-разведывательной группе в приграничье. О боевых выходах остались воспоминания, осколочные ранения и боевые награды. Порядка четырех лет Андрей служил в ЧВК «Вагнер» на территории Сирии. Ткаченко награжден двумя медалями «За отвагу» и тремя орденами Мужества, представлен к четвертому.

47news пишет, что Андрей вернулся с фронта в июне, работал начальником службы безопасности у погибшего на озере друга.