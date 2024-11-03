В День народного единства Путин возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Президент России Владимир Путин в понедельник, 4 ноября, возложит цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Уточняется, что в церемонии также примут участие представители различных религиозных конфессий, общественных и молодежных организаций.

День народного единства — российский государственный праздник, учрежденный в 2004 году и отмечаемый 4 ноября начиная с 2005 года. Он учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Исторически эта дата связана с окончанием Смутного времени в России в XVII веке. Считается, что именно Минин и Пожарский смогли сплотить население для освобождения России от вторгшихся поляков.