Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+1°

пасмурно, снег

ощущается как -1

1 м/c,

южн.

 755мм 95%
Подробнее
3 Пробки
USD 97,55
EUR 106,14
Кому повысят пенсии
Куда пойти на выходных
Промышленный Петербург
Экскаватор федерального масштаба
Cоль возвращается
Растут штрафы за проезд
Что изменилось с ноября
Рейтинги "Фонтанки"
Власть В День народного единства Путин возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому

В День народного единства Путин возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому

984
7 комментариев

Президент России Владимир Путин в понедельник, 4 ноября, возложит цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Уточняется, что в церемонии также примут участие представители различных религиозных конфессий, общественных и молодежных организаций.

День народного единства — российский государственный праздник, учрежденный в 2004 году и отмечаемый 4 ноября начиная с 2005 года. Он учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Исторически эта дата связана с окончанием Смутного времени в России в XVII веке. Считается, что именно Минин и Пожарский смогли сплотить население для освобождения России от вторгшихся поляков.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Путин День народного единства Минин и Пожарский
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
VKuser174198221
1 час
Придуманный праздник….. Путин пускай и празднует…..
UB5UKO
56 минут
А представляете, как будет расчищено пространство вокруг памятника?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Годовой отчет ГК «А101» признан Московской биржей «Лучшим дебютом»
2 ноября, 16:15
Новости компаний
Как тестируют экзоскелеты на стройплощадках в Петербурге
2 ноября, 15:55
Новости компаний
150 студентов прошли практику на объектах крупнейшего петербургского застройщика
2 ноября, 14:41
ТОП 5
Новости компаний
Годовой отчет ГК «А101» признан Московской биржей «Лучшим дебютом»
2 ноября, 16:15
Как тестируют экзоскелеты на стройплощадках в Петербурге
2 ноября, 15:55
150 студентов прошли практику на объектах крупнейшего петербургского застройщика
2 ноября, 14:41
Царскосельские холмы — территория детства
1 ноября, 18:00
Как одна семья: новый формат обслуживания состоятельных клиентов
1 ноября, 18:00
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
1 ноября, 17:30
БСПБ для бизнеса: бесплатные переводы до 1 млн рублей и бесплатное обслуживание при открытии счета
1 ноября, 16:45
Setl Group открыл проектное финансирование на строительство ЖК «Город Звёзд»
1 ноября, 16:17
Объявлены торги по распределению квот на вылов камчатского краба
1 ноября, 15:54
«Строительный трест» обновил фирменный стиль и представил новый логотип
1 ноября, 14:05
Добрые соседи «Образцовых кварталов»
31 октября, 18:00
«Петербургтеплоэнерго» получило паспорта готовности к работе в осенне-зимний период
31 октября, 16:13