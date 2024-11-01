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Общество Блогерам выдали форму: на Госуслугах заработал механизм регистрации владельцев каналов с 10 000 подписчиков

Блогерам выдали форму: на Госуслугах заработал механизм регистрации владельцев каналов с 10 000 подписчиков

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4 комментария

На портале Госуслуг заработал механизм регистрации владельцев каналов и страниц в социальных сетях, имеющих более 10 000 подписчиков. Об этом 1 ноября сообщает Минцифры.

«После добровольной идентификации каналы/страницы будут включаться Роскомнадзором (РКН) в специальный перечень», — говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что регистрация доступна для физлиц, юрлиц и ИП, граждан России и иностранцев с подтвержденной учетной записью.

Минцифры также напомнило порядок действий при регистрации.

Владельцы каналов и страниц должны направить минимальный объем базовых сведений о себе и канале, включая контактные данные через специальную форму.

Затем заявке присваивается уникальный номер, который в течение 3 дней нужно будет разместить в закрепленном сообщении или описании канала или страницы, и таким образом РКН подтвердит их принадлежность автору заявки.

В течение 10 рабочих дней РКН примет решение о включении канала или страницы в перечень. Уведомление о решении поступит владельцу канала в личный кабинет на Госуслугах.

В конце, после включения в перечень, владелец канала или страницы должен будет разместить в ее описании уникальную ссылку на запись в реестре РКН, для того чтобы другие пользователи и рекламодатели по ней могли проверить, действительно ли паблик находится в перечне.

Рекламодатели не смогут размещать рекламу в канале или странице не включенных в перечень, а другие каналы не смогут делать репост их сообщений. Эти ограничения вступят в силу с 1 января следующего года.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин заявлял, что реестр блогеров с аудиторией свыше 10 тысяч подписчиков, который будет вести РКН, не будут выкладывать в открытый доступ.

Подробнее о том, какие риски блогеры и эксперты видят в схеме, предложенной РКН, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии
4
ivan5_5e4d10fe646f6
27 минут
А если там зарегался чел у которого не 10 000 подписчиков это будет предано раскрутке? Отказы публикуются где то? А если было 10 000 и стало 9900 то выкинут из реестра или так и остаешься? А если юзеры накручены а не реальные это кто то проверяет или это как знак качества раз внесли в реестр?
altnec
15 минут
Коммерческий Госнадзор, уже круглосуточно.
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