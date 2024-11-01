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Происшествия Хеллоуин-шутинг: появилось видео стрельбы со смертельным исходом в Орландо

Хеллоуин-шутинг: появилось видео стрельбы со смертельным исходом в Орландо

1 459
4 комментария

В американском городе Орландо произошла стрельба во время празднования Хеллоуина, в результате которой погибли два человека, по меньшей мере семеро получили ранения. Еще одна женщина была госпитализирована после того, как ее затоптали прохожие, отчаянно бежавшие с места происшествия. Об этом сообщила New York Post со ссылкой на начальника полиции Орландо Эрика Смита.

Подозреваемый — 17-летний подросток — уже задержан. В полиции сообщили, что с 2023 года он проходит по делу о краже в особо крупном размере. Возраст его жертв составляет от 19 до 39 лет, а мотив стрелка пока неизвестен. Подозреваемому предъявлены обвинения по двум пунктам в убийстве первой степени с применением огнестрельного оружия и шести пунктам в покушении на убийство первой степени с применением огнестрельного оружия.

Полиция расследует, были ли жертвы случайными или были известны подозреваемому. Видео запечатлело момент, когда, по словам полиции, подозреваемый проходит мимо жертвы, а затем разворачивается и стреляет. Открыв огонь в первом месте, он затем скрылся, смешавшись с толпой. На видео видно, что во втором месте полиция задержала подозреваемого через несколько мгновений после того, как он вновь открыл огонь. В этом районе работали около 100 сотрудников полиции, что позволило быстро отреагировать на происшествие.

Смит добавил, что власти уверены, что стрелок действовал в одиночку, но не сотрудничает и не разговаривает с властями.

Хеллоуин в центре города праздновали сотни жителей. Полиция получила первые сообщения о выстрелах около 01:07 ночи (08:07 мск) на Центральном бульваре и Ориндж-авеню.

Мэр Орландо Бадди Дайер после стрельбы ввел комендантский час с 1 до 5 утра на 7 дней и объявил о сокращении продаж алкоголя в барах в центре города в полночь.

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Комментарии
4
Гость
1 час
опять уголек, даже странно
Гость
14 минут
Вот до чего доводит свободный оборот огнестрельного оружия. И некоторые наши дремучие хотят, чтобы такое и у нас разрешили. 🤨 Нет уж, спасибо.
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