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Общество «Дэдпул» и «Росомаха» задержали торговцев наркотиками в Перу

«Дэдпул» и «Росомаха» задержали торговцев наркотиками в Перу

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1 комментарий

В разгар фестиваля Хэллоуин в Перу агенты Национальной полиции в костюмах Дэдпула и Росомахи задержали четырех членов предполагаемой банды торговцев наркотиками. Об этом 1 ноября пишет RPP.

Двое из задержанных освободились из тюрьмы всего несколько месяцев назад. За ними велось наблюдение, и удобный шанс задержать преступников как раз представился во время костюмированного фестиваля.

Кроме упаковок с наркотиками (каковых обнаружилось более тысячи штук), у них также нашли около четырех тысяч перуанских солей (около 103 тысяч рублей).

Жители загородного дома, расположенного в районе Трухильо, ставшие свидетелями операции, были весьма удивлены увиденным, пока им не разъяснили суть произошедшего после завершения операции.

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Перу Торговцы наркотиками Задержание Дэдпул и Росомаха
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Комментарии
1
ixform
1 час
у нас тут с костюмами не очень попробуйте классическую тройку
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