Сумма штрафов, которую корпорации Google назначил суд в России, превышает всё накопленное в мире богатство, пишет газета The Washington Post. Сейчас компания должна заплатить два ундециллиона рублей (единица с 36 нулями).

Юристы отмечают, что сумма штрафов растет каждый день из-за просрочек, поскольку компания её не выплачивает. Так, вскоре она может достичь гугола — единицы с 100 нулями.

Суммы в два ундециллиона рублей штраф в отношении Google достиг из-за исковых требований 17 российских телеканалов, страницы которых были заблокированы на YouTube. Пострадавшими выступают Первый канал, «Звезда», «Парламентское телевидение», ВГТРК, «Москва Медиа», НТВ и несколько других.

Судиться с американской корпорацией российские медиакомпании начали в 2020 году после блокировок аккаунтов телеканала «Царьград» и РИА ФАН на YouTube. Владельцы обоих находятся под санкциями США с конца 2014 года. Российский суд обязал Google восстановить заблокированные страницы. В случае неисполнения — взыскать неустойку. За каждый день начисляется штраф в размере 100 тысяч рублей, и сумма растет без ограничений, пока решение суда не будет выполнено.