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Финансы Сумма требований российских телеканалов к Google из-за блокировки на YouTube возросла до 2 ундециллионов рублей

Сумма требований российских телеканалов к Google из-за блокировки на YouTube возросла до 2 ундециллионов рублей

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12 комментариев

Общая сумма требований 17 российских телеканалов к Google из-за блокировки аккаунтов на YouTube достигла 2 ундециллионов рублей, и неустойка продолжает расти. Об этом 29 октября сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом спора.

Пострадавшими в качестве третьих лиц в деле проходят телеканалы «Первый канал», «Звезда», «Парламентское телевидение», ВГТРК («Россия 1», «Россия 24» и проч.), «Москва Медиа», НТВ, «ТВ-Центр», «ГПМ Развлекательное телевидение», «Общественное телевидение России», «ТРК Петербург», «Телеканал 360», «Фонд православного телевидения», «Национальный спортивный телеканал», «Технологическая компания Центр» и ИП Симоньян М.С.

На очередном заседании суда в понедельник, 28 октября судья отметил, что рассматривает «дело, в котором много-много нулей». Ундециллион — это единица с 36 нулями. В сентябре общий размер штрафа составлял почти 13 дециллионов рублей (единица с 33 нулями).

Суды российских медиа-компаний с Google начались в 2020 году с блокировки YouTube аккаунтов телеканала «Царьград» и РИА ФАН, владельцы которых находятся под санкциями США с конца 2014-го года.

По вышеуказанным искам суд обязал Google восстановить аккаунты истцов на YouTube, а в случае неисполнения требований — взыскать неустойку. Если решение не будет выполнено в течение 9 месяцев с момента вступления в силу, за каждый день неисполнения начисляется штраф в размере 100 000 рублей, и сумма продолжает удваиваться каждую неделю без ограничения общей суммы штрафа — пока решение не будет выполнено.

В июне 2022 года российское юрлицо Google — ООО «Гугл» — подало заявление о банкротстве. В ноябре 2023 года суд удовлетворил это прошение. Российские медиа обратились в суды зарубежных страны (Турции, Венгрии, Испании, ЮАР и т. д.) с просьбой признать и исполнить судебные решения, вынесенные в России. В свою очередь, Google подала иски в суды США и Великобритании против владельцев телеканалов RT, «Царьград» и «Спас» чтобы получить решение, которое запретит им инициировать судебные разбирательства за пределами РФ.

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Ундециллион Блокировка каналов на YouTube Суд Google Неустойка
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Комментарии
12
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
Где эти "телеканалы" будут выкладывать эти свои "требования", когда Google забанит Россию?! В Одноклассниках? Ну ок. ))
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
Интересно, почему какие-то "телекомпании" решили, что кто-то обязан им предоставлять площадку для их контента? )
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